Lärare spanska åk 6-9 35%
Stift Nya Ängkärrsskolan / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2026-06-05
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Stiftelsen nya Ängkärrskolan är en liten resursskola för elever i behov av särskilt stöd.
Stiftelsen nya Ängkärrskolan har små grupper med individanpassad undervisning och hög vuxentäthet. I varje klass finns 15 elever med två lärare och en/två resurspersoner på alla lektioner. De flesta lektioner sker oftast i mindre grupper. I verksamheten har vi 4 specialpedagoger som är knutna till specifika klasser. Vi har även en specialpedagog som jobbar mot elever med problematisk skolfrånvaro samt en speciallärare i matematik.
På Stiftelsen nya Ängkärrskolan arbetar personalen i små arbetslag, sk "fyrklövrar". Dessa består av 4 lärare, 3 resurspersoner och en specialpedagog som tillsammans ansvarar för 2 klasser om totalt 30 elever. Fördelen med denna uppskattade arbetsform är att man som pedagog känner ett stort stöd från kollegor samtidigt som man får kontinuerlig handledning från specialpedagog, kurator och kollegor. Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
• Undervisa i spanska i årskurs 6 - 9.
• Planera, genomföra och utvärdera undervisningens resultat.
• Följa upp elevernas resultat, den egna undervisningen och arbetslagets arbete på egen hand och tillsammans med arbetslaget.
• Ta ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget/organisationen.
Tjänsten är 35% schemalagd tisdag, onsdag och torsdag förmiddag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: jobb@angkarrskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "spanska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Nya Ängkärrsskolan
Ängkärrsgatan 9 (visa karta
)
171 70 SOLNA Arbetsplats
Stiftelsen Nya Ängkärrskolan Kontakt
rektor
Josefin Mellberg josefin.mellberg@angkarrskolan.se 08-12021671 Jobbnummer
9949490