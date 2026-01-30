Lärare SFI, vecka 24-28
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Den kommunala vuxenutbildningen i Motala omfattar verksamhet på Grundläggande och Gymnasial nivå, Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, Anpassad utbildning för vuxna, uppdragsutbildningen och högskoleutbildningar på distans. Utbildningarna anordnas både i kommunens egen regi och i samarbete med andra utbildningsanordnare. Undervisningen i egen regi bedrivs vid Carlsunds Utbildningscentrum, Platengymnasiet och Ekenäs.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vi söker lärarvikarier till vår SFI verksamhet i Motala under veckorna 24-28. SFI är en sammanhållen kvalificerad språkutbildning som riktar sig till de som har svenska som andraspråk och eleven erbjuds 15 timmar undervisning per vecka. Under vecka 24 till 28 genomför och planerar du undervisning för dina klasser. Vi erbjuder samtliga kurser i egenregi för våra elever, vilket gör att vi söker lärarvikarier till samtliga studievägar och kurser. Du får en introduktion under första veckan av ordinarie lärare. Du genomför undervisningen utifrån gällande kursplaner och undervisningsmaterial med stöd i den övergripande planering som ordinarie lärare arbetat fram.Kvalifikationer
Vi ser att du ska ha en pågående eller avslutad lärarutbildning med legitimation och examen eller annan adekvat pedagogisk utbildning. Du har erfarenhet från undervisning med vuxna elever som har svenska som andraspråk. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
