Lärare samt platsansvarig
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Karlskrona Visa alla gymnasielärarjobb i Karlskrona
2026-06-23
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eller i hela Sverige
NTI-skolan är Sveriges största digitala skola och en innovatör inom personlig komvux på distans. I snart 60 år har vi utvecklat digitalt lärande och hjälpt tusentals vuxna att ta nästa steg i livet – genom flexibla studier, tydlig struktur och ett bemötande som alltid sätter individen i fokus. Varje år väljer omkring 40 000 elever att studera en eller flera ämnesnivåer hos oss. Som medarbetare på NTI-skolan blir du en del av en organisation där kunskap, innovation och lärande driver allt vi gör. Oavsett roll – pedagog, studievägledare, administratör eller ledare – bidrar du till att skapa en modern och engagerande utbildningsupplevelse där varje elev ska känna sig sedd, stöttad och motiverad. Vår kultur präglas av professionalism, ansvar och vilja att utvecklas, tillsammans. NTI-skolan är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, vilket ger stabila förutsättningar och goda möjligheter till utveckling – både för dig och för våra elever.
Det här blir du en del av
NTI-skolan är Sveriges största digitala skola och en innovatör inom personlig komvux på distans. I snart 60 år har vi utvecklat digitalt lärande och hjälpt tusentals vuxna att ta nästa steg i livet – genom flexibla studier, tydlig struktur och ett bemötande som alltid sätter individen i fokus. Varje år väljer omkring 40 000 elever att studera en eller flera ämnesnivåer hos oss.
Som medarbetare på NTI-skolan blir du en del av en organisation där kunskap, innovation och lärande driver allt vi gör. Oavsett roll – pedagog, studievägledare, administratör eller ledare – bidrar du till att skapa en modern och engagerande utbildningsupplevelse där varje elev ska känna sig sedd, stöttad och motiverad. Vår kultur präglas av professionalism, ansvar och vilja att utvecklas, tillsammans.
NTI-skolan är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, vilket ger stabila förutsättningar och goda möjligheter till utveckling – både för dig och för våra elever.
Det här erbjuder vi dig
NTI-skolan söker medarbetare i Karlskrona, arbetet är på plats och du kommer att vara med vid uppstart av vårat lokala kontor tillsammans med våra provorganisation. Tjänsten är planerad att omfatta cirka en arbetsdag varannan vecka med viss variation över tid.
Arbetsuppgifterna kan skötas av en medarbetare eller delas mellan flera medarbetare, beroende på kompetens och arbetsuppgifterna består av tre huvudsakliga moment;
Genomförandet och planering av de muntliga nationella proven, vilket kräver legitimation i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska.
Genomförande och administration av skriftliga nationella prov. Som provvakt ska du ansvara för att eleverna utför sina prov på ett rättssäkert sätt, kontrollera att personen som ska skriva prov är anmäld till aktuell tentamen samt innehar godkänd legitimation, informera om reglerna vid skrivtillfället, övervaka skrivningen och se till att provet blir inlämnat på rätt sätt. Dessa delar kräver inte legitimation.
Utöver nationella proven så innefattas viss hantering av kurslitteratur som studerande kan hämta ut vid provlokalen samt visst ansvar för lokal.
Det här söker vi
Vi söker dig som har en eller flera av följande kompetenser;
lärarlegitimation i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska.
har erfarenhet av administration och är van att hantera system, dokumentation och rutiner
önskar ett deltidsjobb
är flexibel och noggrann
har goda kunskaper i svenska och engelska
tidigare erfarenhet, genomförande av nationella prov
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: DirektPlaceringsort: KarlskronaAnställningsform: Visstid, provanställningSista dag att ansöka är 260715Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Joakim Bodén, tfn 072-5530559 eller joakim.boden@nti.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
371 41 KARLSKRONA Arbetsplats
NTI-Skolan Kontakt
Rekryterare
Joakim Bodén joakim.boden@nti.se Jobbnummer
9974930