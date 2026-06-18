Lärare mot fritidshem-fritidspedagog
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2026-06-18
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Vill du tillsammans med kollegor utveckla vårt fritidshem och skolans miljö så att alla elever ges förutsättningar att lyckas, då är detta ett uppdrag för dig!
Forshällaskolan ligger på landet ca en mil söder om Uddevalla. Skolan är en F-6 skola som ht-26 har cirka 420 elever fördelade på 20 klasser. Vi har 4 fritidshemsavdelningar på skolan, med 220 inskrivna barn. Antalet pedagogisk personal på skolan är cirka 50 till antalet. Vid sidan av den pedagogiska personalen finns en elevhälsa bestående av rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som lärare mot fritidshem hos oss planerar och genomför du verksamheten på fritidshemmet enligt läroplanen, alltid med fokus på att möta både individens och gruppens behov. Du arbetar nära kollegor i ett inkluderande och stöttande team där samarbete, kreativitet och ständig utveckling är en självklar del av vardagen.
Du blir en i teamet i vårt gemensamma arbete med att:
skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö
anpassa aktivitet på fritidshemmet för att alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas
stärka elevernas ansvarstagande, kreativitet och sociala färdigheter
bidra till fritidshemmets långsiktiga utveckling genom delaktighet och nytänkande
Vi erbjuder dig:
ett arbetsklimat präglat av glädje, gemenskap och stort engagemang
kollegialt lärande och utrymme för egna idéer
en skola där vi tror på varje elevs förmåga att lyckas och växa
möjlighet att vara med och påverka – både i fritidsverksamheten och i skolans utveckling
Vem söker vi
Vi tror att du är en trygg och reflekterande pedagog som är van att leda elevgrupper på fritidshemmet och i det sociala samspelet. Du har god självinsikt, utstrålar lugn och tydlighet och har förmågan att möta varje elev på deras nivå. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper – du är flexibel, ansvarstagande och visar en professionell hållning i mötet med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har en bra balans mellan struktur och kreativitet, ser det kollegiala lärandet som en självklar del av vardagen och delar gärna med dig av både idéer och energi.Kvalifikationer
Legitimerad lärare mot fritidshem
Meriterande om du har behörighet att undervisa i något ämne
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Forshällaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Eva Thulin eva.thulin@uddevalla.se +46522697177 Jobbnummer
9969712