Lärare mot fritidshem
Enköpings kommun, Korsängsskolan / Förskollärarjobb / Enköping Visa alla förskollärarjobb i Enköping
2026-07-13
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra – välkommen till Enköpings kommunala grundskolor!
Korsängsskolan är en skola med årskurserna F-9 med drygt 860 elever. Skolan ligger i centrala Enköping med ett blandat upptagningsområde, som omfattar både delar av centralorten och till viss del landsbygd. Skolan invigdes 1948 och har varit i drift sedan dess, under åren har till- och ombyggnationer gjorts. Skolan är populär med högt söktryck och de flesta elever går alla sina 10 år på Korsängsskolan.
Alla verksamheter i skolan genomsyras av att "Vi har ett kompromisslöst fokus på elevens bästa, vilket innebär ett steg i taget och alltid framåt". Vi har en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet på Korsängsskolan arbetar du främst med att:
• skapa trygga och inkluderande mötesplatser för elever
• planera och genomföra aktiviteter som främjar gemenskap, rörelse och kreativitet
• bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare
• vara ett stöd för elevernas sociala utveckling och trivsel
• samarbeta med skolans personal kring trygghet och studiero
• bidra till skolans värdegrundsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har lätt för att skapa goda relationer med unga
• är trygg, ansvarstagande och initiativrik
• har förmåga att samarbeta och arbeta självständigt
• vill bidra till en positiv och inkluderande skolmiljö
Har legitimation för arbete i fritidshem eller lärarlegitimation samt erfarenhet av arbete i skolan.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 Tillträde kan ske senare vid överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
Korsängsgatan 10 (visa karta
)
749 49 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Korsängsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Jannice Lissmyr Sundström jannice.lissmyr.sundstrom@enkoping.se 0171-626762 Jobbnummer
10000713