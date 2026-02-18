Lärare mot fritidshem
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på kontoret Lära och växa har hög kompetens inom kollegiet. Tillsammans tar vi ett brett ansvar för kvaliteten som gör skillnad på riktigt, från individ till kommunen som helhet. Hos oss får alla möjlighet att utvecklas och växa i sin roll, i takt med en expanderande kommun. Vi tar beslut med stort engagemang, baserat på verkligheten för ett livsavgörande arbete!
Furuborgskolan är kommunens yngsta skola och omfattar årskurserna F-6 och anpassad grundskola. I verksamheten finns drygt 350 härliga elever och en engagerad och kompetent personalstyrka. På Furuborgskolan är gemensamt ansvarstagande, kompetens och engagemang en självklarhet. Elevernas bästa ska alltid vara i fokus. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda förutsättningar för utveckling i en inspirerande miljö. Vi söker medarbetare som är engagerade, lyhörda och som tycker om att arbeta för att utveckla sig själv och andra. Personalens ledarskap, förhållningssätt och kompetens ser vi som viktiga faktorer för att utveckla undervisning och lärmiljöer.
Lärare mot fritidshemPubliceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Furuborgskolan en lärare mot fritidshemmet med brinnande intresse för fritidshemspedagogik och aktiva raster med utgångspunkt i rörelse, demokratiska värden och språkutveckling.
Hos oss får du chansen att vara med och utveckla vårt arbete med aktiva raster och styrda fritidsaktiviteter i kombination med den fria leken i linje med fritidshemmens mål i läroplanen.
Som lärare mot fritidshem hos oss har du ett ansvar för att driva systematisk utvecklingen av vår undervisning i fritidshemmet. Du planerar och följer upp aktiviteter både under fritidstid och under skoldagens raster. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där du, tillsammans med dina kollegor, ansvarar för att eleverna får utveckla kreativitet, samspel och förmågan att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.
Vi söker dig som:
Driver systematiskt kvalitetsarbete: Du har erfarenhet av att planera, dokumentera och utvärdera undervisningen i fritidshemmet på ett strukturerat sätt.
Arbetar relationellt och kompensatoriskt: Du ser det som din främsta uppgift att anpassa lärmiljön så att alla elever, oavsett förutsättningar, kan lyckas och känna delaktighet.
Stärker elevens röst: Du vill aktivt driva arbetet med att stärka elevernas demokratiska kompetens och inflytande i vardagen.
Har ett språkutvecklande fokus: Du har vana av att bedriva språkstärkande undervisning och ser fritidshemmet som en arena för kommunikation.
Är en lagspelare: Du har en god förmåga att samverka med lärare, elevhälsa och andra professioner för att skapa en trygg och stimulerande skoldag.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistretKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad, erfaren och legitimerad grundlärare mot fritidshem. Det är viktigt att du har god pedagogisk kunskap och förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. I din roll som lärare i fritidshemmet är du strukturerad och engagerad och du vill utveckla ditt arbete, du har god kommunikationsförmåga, tar eget initiativ och möter barnet med respekt för den kunskap barnet äger.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Tillsammans skapar vi hållbara arbetsmetoder och resultat. Du använder dig av ett lågaffektivt bemötande och klarar av att möta ett brett spektra av behov hos dina elever. Som person är du engagerad, elevfokuserad och ser lösningar där andra ser hinder. I kontakten med vårdnadshavare är du professionell och förtroendeingivande. Du hittar balansen mellan att med hög energi och glädje även kunna arbeta med struktur och tydliga gränsdragningar.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Nykvarns kommun som arbetsgivarehttps://nykvarn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/nykvarn-som-arbetsgivare Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41:2026:005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns kommun
(org.nr 212000-2999) Kontakt
Rektor
Madeleine Källström 08-55501363 Jobbnummer
