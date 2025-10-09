Lärare Matematik och NO åk 7-9
2025-10-09
Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Tellusskolan bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.
Lärare i Matematik och NO till Tellusskolan - Thea Linköping
Är du en engagerad lärare som brinner för att bidra till ungdomars lärande och förståelse för ämnet Matematik - läs vidare!
Om tjänsten
Tellusskolan THEA Linköping söker nu en lärare i Matematik i kombination med Naturorienterande ämnen (NO). Tjänsten är en heltid- eller deltidstjänst, där omfattningen är 100%.
Som lärare på Tellusskolan Thea blir du en del av ett ämneslag där du aktivt planerar, följer upp och utvecklar undervisningen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på elevernas lärande.
Arbetsbeskrivning
Som lärare har du ett starkt ledarskap i klassrummet, vilket innebär att du organiserar klassrummet effektivt, leder klassen med tydlighet och sätter upp samt upprätthåller regler och förväntningar för ett positivt beteende. Du besitter också relationskompetens och inser vikten av att förstå elevens perspektiv samt att ta ansvar för både relationen och situationer som kan uppstå relaterade till lärmiljön.
Med eleven i centrum arbetar du för att skapa en tillgänglig lärmiljö, baserad på varje elevs behov och förutsättningar. För att säkerställa att varje elev når sina mål samarbetar du aktivt med kollegor och skolans elevhälsoteam.
Meriterande kvalifikationer
• Legitimerad lärare i matematik, och/eller i Naturorienterande ämnen (NO).
Om Tellusskolan Thea
Mitt i centrala Linköping, i den anrika byggnaden på Kungsgatan, ligger Thea Linköping, en skola med fyra paralleller och cirka 330 elever i årskurs 7-9. Thea är en del av Tellusskolan som driver två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.
Vi är ett högstadium litet nog för att alla ska kunna känna varandra, men stort nog för att ha god ämnesbredd och många olika kompetenser. Genom vår retorikprofil, som utgör en central del av skolans kultur, stärker vi elevernas förmåga att kommunicera, övertyga och tänka kritiskt - färdigheter som är avgörande för att möta framtidens utmaningar.
Hos oss möter du engagerade lärare som brinner för god elevkontakt. Stämningen på skolan präglas av kollegialt lärande och samarbete. Vi arbetar med positivt lärandestöd för att stärka både skolprestationer och sociala färdigheter hos våra elever. Genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner och förutsägbarhet skapar vi tillsammans en trygg studiemiljö.
Huvudman för Tellusskolan THEA är Tellusskolan II AB, som driver två skolor för grundskolans högre årskurser i Linköping och Stockholm.
Anställningsvillkor
Månadslön
Kollektivavtal
6 månaders provanställning
Heltidstjänst 100%
Start vårterminen 2026. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Är du den vi söker? Ansök via formuläret nedan och ladda upp ditt CV. Personligt brev behövs inte.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före senaste ansökningsdag den 31 oktober, så tveka inte att ansöka redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontakt:
Rektor: Anders Noebeanders.noebe@tellusskolan.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
