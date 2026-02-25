Lärare ma/no- ämnen
Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet / Gymnasielärarjobb / Skurup Visa alla gymnasielärarjobb i Skurup
2026-02-25
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i matematik i nivå 1 och ev. 2 och naturkunskap. Även kurser i matematik för grundskolans högre stadie och andra No-ämnen kan förekomma. Du kan även komma att bli mentor för några elever. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans planerar det övergripande arbetet.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet i matematik och naturkunskap för gymnasiet och grundskolans senare del.
Meriterande om du har behörighet speciallärare i matematik.
Du bör vara flexibel och kreativ samt gilla att arbeta i team, där du värdesätter att samverka samt att arbeta ämnesövergripande. Du bör även ha en god förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och yrkesprogrammens struktur.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet Kontakt
bitr. rektor
Petra Landgren 0738560353 Jobbnummer
9763051