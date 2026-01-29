Lärare Ma/NO åk 7-9
2026-01-29
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar tillgång till en naturnära miljö och närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Våra barn är vår framtid och tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att skapa de bästa förutsättningarna för deras skolgång. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker en engagerad lärare i matematik/NO.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i vår vackra trästadsmiljö. Den anrika stadsparken och miljöer kring Vätterns strand gör Hjo kommun till en attraktiv plats året runt. Guldkroksskolan 7-9 består av ca 300 elever och 45 personal uppdelade i fyra parallellklasser. Guldkroksskolan har aktiv och engagerad personal som med egen elevhälsa arbetar tätt med Skolledningen. Utöver de anpassningar som görs i klassrummet har vi också möjlighet att ge elever med behov en flexibel och mindre lärmiljö på det vi kallar KraftCentrum (KC), eller i vår särskilda undervisningsgrupp (SU).
Som anställd i Hjo kommun erbjuds du organiserade friskvårdsaktiviteter, möjlighet till rabatterat gymkort på lokala gym samt ett val mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om oss som arbetsgivare och våra förmåner på Hjo.se. (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)
Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Hjos utveckling.
ArbetsuppgifterI den här rollen kommer du att undervisa i matematik, kemi och biologi. I tjänsten ingår även mentorskap i klass, ett uppdrag som delas med kollega. Arbetet innebär ett nära samarbete och gemensam planering inom både arbetslag och ämneslag.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i Ma/No. Vi ser att du har ett varmt och tydligt pedagogiskt ledarskap med förmågan att skapa engagemang, tillit och delaktighet samt att samordna grupper. Du förstår vikten av att etablera goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa aktörer. Du individualiserar din undervisning, d.v.s. du undervisar för ytterligheterna i en elevgrupp och leder lärande framåt för var och en av våra elever.
Som lärare ser vi gärna att du har ett intresse för skolutveckling och ett nytänkande gällande pedagogiska frågor och utmaningar, där du är nyfiken och öppen för nya arbetssätt samt fortlöpande tar del av aktuell forskning. Likväl som du ser digitalisering som en självklar del av undervisningen och med fördel har en vana att arbeta med olika digitala system.
Välkommen med din ansökan.
ÖvrigtFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Besök gärna Jobba i Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)
för att lära känna oss bättre. Är du nyfiken på hur det är att leva och bo i Skaraborg kan du läsa mer om det här: Livet i Skaraborg (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo)och
på Hjo.se (https://hjo.se/bostad--miljo/flytta-till-hjo/)
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber kontakt avseendes marknadsföring eller hjälp mer rekryteringen.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från sökunderlaget till den här annonsen till likvärdiga tjänster som uppstår inom 6 månader från att ansökninstiden löper ut.
Tänk påTill intervjutillfället har du med dig utdrag ut belastningsregistret. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
• För att anställas som behörig lärare/ förskollärare behöver du lämna in lärarlegitimation samt betyg. 2kap. 13-19 §§ Lag (2011:189). Ersättning
