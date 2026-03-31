2026-03-31
Lärare inom VA-teknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Deltid / konsultuppdrag Plats: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en lärare inom VA-teknik med bakgrund som VA-ingenjör. I rollen ansvarar du för att utbilda framtidens specialister inom vatten- och avloppssystem samt hållbar samhällsutveckling.
Du undervisar inom områden som ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering, med fokus på hur tekniska lösningar planeras, projekteras och drivs i praktiken.Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
Undervisa inom VA-teknik och samhällsbyggnad
Förklara och arbeta med vattenförsörjning och avloppssystem
Undervisa inom dagvattenhantering och hållbara lösningar
Introducera arbete med projektering och teknisk dokumentation
Arbeta med case och verklighetsbaserade projekt
Vi söker dig som
Har erfarenhet som VA-ingenjör eller inom VA-projektering
Har arbetat med ledningsnät, vatten eller avloppssystem
Har god förståelse för hållbar samhällsutveckling och miljökrav
Är van vid att arbeta i projektform
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla kunskap tydligt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du bidrar till framtidens samhällsbyggnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobbmalcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7491373-1922604". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
