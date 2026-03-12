Lärare inom Produktionsteknik

TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-03-12


Lärare inom Produktionsteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom produktionsteknik som vill undervisa och vägleda studerande i moderna produktions- och tillverkningsprocesser. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på produktionsflöden, processeffektivisering, kvalitetssäkring och industriell produktion.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur produktionssystem planeras, utvecklas och optimeras i moderna industrimiljöer.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Arbetsuppgifter
Undervisa i produktionsteknik och industriella tillverkningsprocesser

Handleda studerande i analys av produktionsflöden och processeffektivisering

Introducera metoder för kvalitetssäkring och kontinuerligt förbättringsarbete

Undervisa i produktionsplanering, logistik och resursoptimering

Stötta studerande i projektarbete och praktiska tillämpningar

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom produktionsteknik eller närliggande område

Har erfarenhet av arbete inom industriell produktion eller tillverkningsprocesser

Har god förståelse för produktionsflöden, kvalitetssystem och effektivisering

Är analytisk och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377274-1890209".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9794640

