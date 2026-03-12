Lärare inom Produktionsteknik
TeknikAkademin Norden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Stockholm
, Västerås
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Lärare inom Produktionsteknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom produktionsteknik som vill undervisa och vägleda studerande i moderna produktions- och tillverkningsprocesser. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på produktionsflöden, processeffektivisering, kvalitetssäkring och industriell produktion.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur produktionssystem planeras, utvecklas och optimeras i moderna industrimiljöer.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Undervisa i produktionsteknik och industriella tillverkningsprocesser
Handleda studerande i analys av produktionsflöden och processeffektivisering
Introducera metoder för kvalitetssäkring och kontinuerligt förbättringsarbete
Undervisa i produktionsplanering, logistik och resursoptimering
Stötta studerande i projektarbete och praktiska tillämpningar
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom produktionsteknik eller närliggande område
Har erfarenhet av arbete inom industriell produktion eller tillverkningsprocesser
Har god förståelse för produktionsflöden, kvalitetssystem och effektivisering
Är analytisk och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobbmalcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377274-1890209". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Jobbnummer
9794640