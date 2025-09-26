Lärare idrott och hälsa
2025-09-26
Bjurbäcksskolan 7-9 är en högstadieskola i centrala Emmaboda. Här går cirka 300 elever som undervisas av engagerade och kompetenta lärare. Vi arbetar aktivt med trygghet, studiero och elevinflytande och strävar efter att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas.
Skolan är organiserad i arbetslag där samarbete mellan lärare är en viktig del i vardagen. Vi vill att våra elever ska möta en undervisning som är varierad, meningsfull och motiverande.
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en idrottslärare till Bjurbäcksskolan i Emmaboda då vår nuvarande lärare går i pension.
Som lärare i idrott och hälsa hos oss undervisar du elever i årskurs 7-9. Tjänsten är på heltid med start i december 2025. Du blir en viktig del i vårt arbetslag och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och lärande miljö för våra elever.
Vi ser gärna att du, utöver idrott och hälsa, även kan undervisa i ytterligare ett ämne. I rollen ingår även mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare i idrott och hälsa (eller blir det senast januari 2026),
* har behörighet för undervisning på högstadiet, gärna har erfarenhet av pedagogiskt arbete eller VFU,
* har god kännedom om skolans uppdrag, läroplanen och övriga styrdokument,
* kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov med ett relationellt förhållningssätt,
* är en lagspelare och ser samarbete med kollegor som en självklar del av arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ämnesintegration, projektarbete och utvecklingsarbete inom skolan.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bygga relationer, din vilja att bidra till utveckling samt din flexibilitet och nyfikenhet inför nya utmaningar.
Du kommer att få en introduktion och överlämning från vår nuvarande idrottslärare.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda kommun
Emmaboda kommun, Emmaboda Bj 7-9 Kontakt
Rektor
Annelie Hammarström annelie.hammarstrom@emmaboda.se 010-353 12 68 Jobbnummer
