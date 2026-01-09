Lärare i tyska åk 6-9
2026-01-09
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranängskolan 7-9 är en högstadieskola med ca 420 elever, fördelade på sju arbetslag. Vår verksamhet vilar på ledorden: "Vilja att lära, möjlighet att lyckas nu och i framtiden, tilltro till sen egen och andras förmåga".
Hos oss står utveckling, samarbete och delaktighet i fokus. Genom ett aktivt arbetslags- och elevhälsoarbete skapar vi en lärmiljö där varje elev får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Vi samarbetar med näringsliv, föreningsliv, kultur och Tranemo gymnasieskola för att ge eleverna inblick i olika framtidsvägar och en stärkt tro på sina förmågor. På Tranängskolan har vi ett relationellt förhållningssätt, där engagemanget för undervisningen är centralt både för lärare och elever.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som undervisande lärare i tyska ansvarar du för att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i tyska i årskurs 6-9 och gärna ett eller flera andra ämnen, enligt gällande läroplan.
• Skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö som motiverar eleverna att utveckla sina språkkunskaper.
• Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling samt sätta betyg.
• Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar.
• Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
• Delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och gemensamma aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i tyska för årskurs 6-9 och gärna ett eller flera andra ämnen.
• Har god ämneskunskap och ett tydligt pedagogiskt ledarskap
• Är trygg i bedömning och dokumentation enligt styrdokument
• Har god förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor
• Är ansvarstagande, strukturerad och flexibel
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är:
• Erfarenhet av undervisning i tyska på högstadiet
• Intresse för språkutvecklande arbetssätt och digitala verktyg i undervisningen
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före anställning ska examensbevis/lärarlegitimation samt giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Rektor
Niklas Karsson niklas.karlsson@tranemo.se 0325-576603 Jobbnummer
9676192