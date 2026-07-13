Lärare i tyska

Staffanstorps Montessoriförening / Grundskollärarjobb / Staffanstorp
2026-07-13


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Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Vi söker en lärare i tyska för undervisning i årskurs 6.
Tjänsten omfattar 10 % och är förlagd till två dagar i veckan. Den passar dig som kanske söker ett mindre uppdrag vid sidan av annat arbete, studier eller dig som är pensionerad lärare och vill fortsätta undervisa.
Vi söker dig som:
har lärarlegitimation med behörighet i tyska
har erfarenhet av undervisning och betygssättning

Har du erfarenhet av montessoripedagogik är det meriterande, men inget krav.

Om företaget
Staffanstorps Montessoriförening drivs av en engagerad styrelse bestående av vårdnadshavare. Vår verksamhet omfattar förskola, grundskola och fritidshem, och tillsammans är vi cirka 35 medarbetare.
På skolan går omkring 100 elever i årskurs F–6 som undervisas i åldersintegrerade grupper (F–1, 2–3 och 4–6).
Hos oss möts du av en trygg och stimulerande arbetsmiljö med hög personaltäthet och engagerade kollegor. Arbetsglädje, respekt, ansvar och engagemang genomsyrar vårt arbete.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rektor@staffanstorpsmontessori.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Staffanstorps Montessoriförening, https://www.staffanstorpsmontessori.se
Lagv (visa karta)
245 41  STAFFANSTORP

Arbetsplats
Staffanstorps Montessoriförening

Kontakt
Rektor
Elin Malm
elin.malm@staffanstorpsmontessori.se
073-514 62 86

Jobbnummer
10001497

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