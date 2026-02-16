Lärare i träslöjd
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Är du en passionerad och innovativ individ med ett hjärta som bultar för kreativt hantverk och lärande? Clockwork Skolbemanning & Rekrytering söker nu en dedikerad träslöjdslärare till en grundskola i Västerås för att inspirera och vägleda unga talanger inom träslöjdens värld.Arbetsuppgifter
Som träslöjdslärare kommer du att undervisa elever i årskurserna 4-9, där du väcker nyfikenhet och entusiasm för träslöjd. Din roll innebär inte bara att du lär ut tekniker och säkerhet, utan också att du inspirerar eleverna att utforska sina kreativa sidor och utveckla sina problemlösningsförmågor. En väl genomtänkt planering finns redan på plats, vilket ger dig friheten att fokusera på att förverkliga dina pedagogiska visioner och skapa en engagerande lärmiljö. Tjänsten är på cirka 70-80% omfattning och tillträds omgående eller enligt överenskommelse. Preliminär längd på uppdraget är cirka 2 månader.
Dina ansvarsområden:
• Genomföra lektioner i träslöjd enligt befintlig planering.
• Anpassa undervisning för att möta olika elevers lärbehov och talanger.
• Inspirera och motivera elever att uttrycka sig kreativt och utveckla sina hantverksfärdigheter.
• Hantera för- och efterarbete kopplat till undervisningen för att säkerställa en kvalitativ och kontinuerlig lärandeprocess.Profil
Vi söker dig som är lösningsorienterad, har en stark samarbetsförmåga och en passion för att bygga relationer. Du drivs av att se dina elever utvecklas och växa, både som individer och i sitt skapande. Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till olika undervisningssituationer, samtidigt som du har en tydlig struktur och kan kommunicera dina förväntningar på ett inspirerande och klart sätt. Vi söker främst dig som är legitimerad lärare i träslöjd men ser även positivt om du har annan relevant utbildning inom slöjd, pedagogik eller motsvarande erfarenhet. För att lyckas i den här rollen behöver du ha förmågan att skapa en inkluderande och uppmuntrande lärmiljö samt vara kreativ och nytänkande i din undervisning för att engagera eleverna.Så ansöker du
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen.
