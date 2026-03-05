Lärare i trä- och metallslöjd åk 7-9
Bromölla Kommun / Grundskollärarjobb / Bromölla Visa alla grundskollärarjobb i Bromölla
2026-03-05
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromölla Kommun i Bromölla
Humleskolan ligger i centrala Bromölla och är en fyrparallellig skola med ca 300 elever. Gemensamma lokaler har vi i skolans entréhall och lektionssalarna för musik, bild, hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa. I grupperna för moderna språk blandas elever från de olika lagen. På Humleskolan vill vi arbeta med trygghet, studiero, delaktighet och ökad måluppfyllelse som våra mål. Vi har en trevlig och välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal och elever att trivas.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och relationsskapande lärare i träslöjd som vill vara med och utveckla vår skola vidare. Hos oss står elevernas lärande, hälsa och välmående i centrum, och vi letar efter dig som delar den övertygelsen. Vi arbetar med att stärka alla elevers tillgängliga lärmiljö.
Som träslöjdslärare hos oss får du:
• undervisa i trä- och metallslöjd i välutrustade lokaler
• arbeta nära kollegor i ett tryggt och samarbetsinriktat arbetslag
• bidra till att skapa en undervisning där kreativitet, hantverksskicklighet och arbetsglädje får ta plats.
I tjänsten ingår även ett mentorskap för en klass, som du delar med en kollega. Mentorskapet är en viktig del av vårt arbete med att bygga relationer, skapa trygghet och stötta elevernas sociala och personliga utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har lärarlegitimation i slöjd, med inriktning trä/metall.
• har en stark relationskompetens och förmåga att skapa goda möten med elever.
• ser värdet av att arbeta främjande och förebyggande kring hälsa och välmående.
• är trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation.
• uppskattar samarbete och vill bidra till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
• en skola där relationer och elevhälsa är en självklar del av undervisningen.
• engagerade kollegor och ett stödjande elevhälsoteam.
• möjlighet att påverka och utveckla undervisningen tillsammans med andra.
• en arbetsplats där vi värnar om både elevernas och personalens välmående.
Om du vill vara med och skapa en trygg, kreativ och meningsfull skolmiljö för våra elever, ser vi fram emot din ansökan. Välkommen med din ansökan, rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Martin Grengby martin.grengby@bromolla.se 0456-822399 Jobbnummer
9779278