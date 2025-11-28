Lärare i svenska till Resursskolan
2025-11-28
Resursskolan i Strängnäs är en kommunövergripande insats dit man söker via Centrala barn- och elevhälsan. På skolan går ca 15 elever från åk 4 till 9 med neuropsykiatriska funktionsvariationer, uttalad psykosocial problematik samt uttalad psykisk ohälsa. Skolan följer grundskolans läroplan Lgr 22.
Vi erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i dels små undervisningsgrupper och dels med hög lärar- och resurstäthet. Eleverna i resursskolan ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov genom en tydliggörande pedagogik och individanpassat undervisningsmaterial.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Vi utökar vår lärarstab med en lärare i svenska för högstadiet. Vi söker dig som förstår vikten av att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och skapa en lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Du drivs av att utveckla hållbara arbetssätt tillsammans med kollegor och rektor. Vi arbetar med elever som behöver extra stöd både socialt och kunskapsmässigt för att växa och bli aktiva samhällsmedborgare.
I ditt uppdrag som lärare kommer du att arbeta som ämneslärare/klasslärare med ansvar för mentorselever tillsammans med kollegor.
Ditt arbete innebär bland annat att:
* Arbeta förebyggande och operativt för att stödja elever i behov av anpassningar och särskilt stöd.
* Undervisa och utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och upprätta tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
* Handleda stödpedagogisk personal i ditt klassrum och implementera anpassningar på individ- och gruppnivå.
* Aktivt delta i skolans arbete med elevhälsofrämjande insatser och skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lärarlegitimation med behörighet i svenska för högstadiet kombinerat med annat eller andra ämnen.
* Erfarenhet av att handleda och samarbeta med annan pedagogisk personal.
* vana av och känner dig trygg med dokumentation.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* B-körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att undervisa på resursskola eller arbeta med barn inom särskilt stöd.
* Goda kunskaper om NPF.
Vi söker dig som är lugn och trygg, med stort tålamod och förmåga att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och ser hinder snarare som en positiv utmaning än ett problem. Du arbetar med olika undervisningssätt och har förmåga att skapa inkluderande lärmiljöer samt anpassa dig till nya situationer. En framgångsfaktor i rollen är din förmåga att skapa positiva relationer med eleverna, att vara lyhörd inför varje elev och en god ledare. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare. Du har också ett stort intresse för skolutveckling och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du delar kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Resursskolan Kontakt
Rektor
