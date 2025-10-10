Lärare i svenska som andraspråk mot vård- och omsorgsprogrammet
2025-10-10
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Om skolan
Vux Huddinge är en dynamisk och mångfacetterad arbetsplats som kännetecknas av kommunens värdeord: driv, omtanke, mod och mångfald. Vi erbjuder dig ett intressant arbete i en ständigt utvecklande miljö med väl fungerande rutiner och trevliga kollegor.Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Vux Huddinge söker dig som är lärare och har behörighet i svenska som andraspråk, om minst 90 hp. Du kommer att undervisa i delkurserna 3-4 på grundläggande nivå samt nivå 1 på gymnasial nivå i svenska som andraspråk. Vi har kurser både i klassrum och på distans. Tjänsten förutsätter att du har förmåga att arbeta både självständigt och i arbetslag tillsammans med kollegor. Vi arbetar med plattformen Google Suite (Classroom) och andra digitala plattformar.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt läroplanen
Skapa en trygg och inkluderande lärmiljö
Samarbeta med kollegor
Dokumentera och följa upp elevers utveckling
Delta i skolans utvecklingsarbete och kollegiala forum
Om dig
Vi söker dig som är ämnesbehörighet minst 90 hp i svenska som andraspråk och har lärarlegitimation. Vidare får du gärna ha erfarenhet av undervisning för elever i behov av stöd samt erfarenhet av att undervisa vuxna. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa inom vård- och omsorgsprogrammet och erfarenhet av kombinationsutbildningar. Som person är du tydlig, lyhörd och har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever och kollegor.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation
• Ämnesbehörighet minst 90 hp i svenska som andraspråk
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning för elever i behov av stöd
• Erfarenhet av att undervisa vuxna
• Erfarenhet av att undervisa inom vård- och omsorgsprogrammet
• Erfarenhet av kombinationsutbildningar
Varför Huddinge kommun?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Anna Manell: anna.manell@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera din ansökan så vill vi att du bifogar din lärarlegitimation och behörighetsförteckning.
Startdatum för denna tjänst är 5 januari 2026 (eller enligt överenskommelse).
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Vux Egen regi Kontakt
Rektor
Anna Manell anna.manell@huddinge.se 070-1986725 Jobbnummer
9550897