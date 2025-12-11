Lärare i svenska som andraspråk
2025-12-11
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Jenny Nyströmskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 800 elever fördelade på sex olika nationella program och tre introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmskolan finns också anpassad gymnasieskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på vårt språkintroduktionsprogram med elever som strävar mot betyg i årskurs 9.
Ni jobbar som ett team och är med eleven under hela skoldagen som är individuellt anpassad efter varje elevs behov. Det handlar om såväl elevernas personliga utveckling, hjälp med pedagogik, kontakt med vårdnadshavare samt omsorg. Vi arbetar strukturerat med att se till att skapa ett tillgängligt lärande för alla elever.Kvalifikationer
Vi söker en behörig lärare i svenska som andraspråk.
Du har ett bra bemötande, kan kommunicera på ett tydligt sätt, har empatisk förmåga och har lätt för att arbeta i grupp. Ett serviceinriktat förhållningssätt är en självklarhet i vår verksamhet. Här hjälps vi åt så att alla får växa och utvecklas.
ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Rekrytering sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
