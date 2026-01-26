Lärare i svenska/SO
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Lärare i svenska/SO
Internationella Engelska Skolan i Östersund söker en lärare i svenska/SO till åk 4-6 med start enligt överenskommelse.
Internationella Engelska Skolan i Östersund är en tvåspråkig skola för elever i årskurs F-9. Vår skola erbjuder en trygg och ordnad miljö och vi är fast beslutna att hjälpa varje barn att nå sin fulla potential.
Som svenska/SO lärare har du lärarutbildning eller jämförbara kvalifikationer. IES Östersund är en tvåspråkig skola där vi jobbar tillsammans i en internationell miljö. Undervisningen sker på svenska men du bör vara bekväm med att kommunicera med kollegor, elever och deras familjer på både svenska och engelska.
På IES Östersund har du möjligheten att få arbeta i en stimulerande och givande miljö och vi välkomnar alla som är motiverade och entusiastiska att skicka in er ansökan för att få chansen att bli en del av vårt team!Rekrytering sker löpande. Skicka in er ansökan med ert CV och personliga brev till recruitment.ostersund@engelska.se
