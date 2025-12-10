Lärare i svenska på Häggvallskolan
Tjörns kommun, Häggvallskolan / Grundskollärarjobb / Tjörn Visa alla grundskollärarjobb i Tjörn
2025-12-10
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Häggvallskolan är en 6-9 skola som ligger vid Höviksnäs på nordöstra Tjörn. Kommunikationsmöjligheterna är goda med busshållplats alldeles utanför skolan.
Vår skola är trivsam och med ett gott arbetsklimat mellan alla som arbetar här, såväl elever som medarbetare. Skolan har ca 400 elever fördelade på 4 arbetslag och en särskild undervisningsgrupp. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig inkluderade i skolans verksamheter.
Det kollegiala lärandet genomsyrar allt vi gör och IKT är ett naturlig verktyg i vår undervisning. Vi arbetar kontinuerligt med fortbildning som anpassas efter de behov som finns. Många på skolan har genomgått läslyftet och fortbildning i NPF.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare med behörighet för undervisning i svenska för ett vikariat. Du kommer huvudsakligen att undervisa i svenska men även i SO-ämnen. Vi söker dig som är positiv och engagerad i ditt uppdrag och som vill ingå i ett lärarlag tillsammans med duktiga kollegor. Du kommer också ta dig an rollen som mentor för en klass tillsammans med en erfaren kollega.
Som lärare är du tydlig i din kommunikation och skicklig på att skapa relationer med andra. Ditt sätt att leda skapar engagemang och delaktighet och skapar hållbara relationer som bygger på ömsesidig respekt. För oss är det viktigt med samarbete och att du tillsammans med övrig personal vill bidra till arbetslagens och skolans utveckling.Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs att du är utbildad och har lärarlegitimation. Du får gärna vara nyexaminerad eller om du har jobbat en tid och söker nya utmaningar.
Din undervisning har tydliga avstamp i läroplanen och du har god förmåga att undervisa. Vi söker dig som kan tillämpa ett målinriktat arbetssätt och som har ett professionellt bemötande av barn/elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser värdet av det kollegiala lärandet och vill bidra med utveckling och förnyelse. Vi söker dig som bidrar med kreativitet och en positiv anda.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 2025/214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Häggvallskolan Kontakt
rektor
Pär Barkensjö par.barkensjo@tjorn.se 0304-601771 Jobbnummer
9637528