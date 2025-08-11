Lärare i svenska och engelska (vikariat)
Lärare sökes till SiS Ljungaskog
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
Om arbetsplatsen
SiS Ungdomshem Ljungaskog i Örkelljunga är ett särskilt ungdomshem som tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Vi har 32 platser, fördelade på fem avdelningar, för flickor mellan 16 - 21 år. SiS Ungdomshem Ljungaskog ingår i Statens Institutionsstyrelse, se www.stat-inst.se.
Flickorna placeras på Ljungaskog av hemortskommunen enligt LVU. SiS Ungdomshem Ljungaskog bedriver skola året runt för sina ungdomar. Undervisningen utgår från elevernas behov och förutsättningar, inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Under delar av läsåret 25/26 kommer en av våra lärare att vara föräldraledig, vi söker därför en ersättare under denna tidsperiod. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att förstärka undervisning/planering i svenska och/eller engelska med stort fokus på individuella förutsättningar och extra anpassningar. Beroende på dina eventuella övriga behörigheter kan det bli aktuellt med undervisning även i dessa ämnen.
Söker du efter nya utmaningar inom skolans värld? Utmaningar vars resultat verkligen gör skillnad och som till och med kan gälla livet? Då ska du söka denna tjänst hos oss! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom engelska och/eller svenska för grundskolan åk 7-9 och/eller på gymnasienivå.
För att du ska lyckas i ditt uppdrag förutsätter vi att du är en tydlig pedagogisk ledare med god struktur och att du har ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt där även beprövad erfarenhet är en självklar grund att stå på. Du har vidare en god samarbetsförmåga gentemot dina kollegor och är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbetssätt. Du är ansvarstagande, arbetar systematiskt och följer upp och utvärderar ditt arbete kontinuerligt. Dina kunskaper i svenska språket är goda både i tal och i skrift då en del av din tjänst innefattar att dokumentera arbetet via bland annat skolrapporter och omdömen för våra elever.
Låter detta som en utmaning för dig? Sök tjänsten redan idag, intervjuer kommer att hållas löpande.
Vi tillämpar provanställning
Arbetsgivaren begär utdrag från Rikspolisstyrelsens register före anställning.
Erfarenhet krävs.
Läs mer om att jobba som lärare på SiS:https://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/arbeta-som-larare/
Läs mer om förmåner att vara anställd inom SiS:https://www.stat-inst.se/arbeta-hos-oss/formaner/
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som innebär semestertjänst på heltid. Tidsperiod 250826 - 260228. Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
