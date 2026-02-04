Lärare i svenska, engelska och SO
2026-02-04
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Gudmundråskolan är en 7-9-skola med ca 340 elever. Vi ligger centralt i Kramfors med bra kommunikationsförbindelser. Engagemang och framtidstro är viktiga värden för oss, liksom höga förväntningar på våra elever. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv där varje elev ska känna trygghet, ansvar och självständighet, vilket skapar en bra grund för kunskapsinhämtandet. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje.
Vi söker nu en grundskollärare för undervisning i ämnena svenska, engelska och SO. Välkommen till ett jobb där du gör skillnad varje dag!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Du undervisar i ämnena svenska, engelska och SO. I uppdraget ingår även mentorskap för en klass, tillsammans med en mentorskollega. I din roll ingår du i ett arbetslag, där vi gemensamt arbetar för att utveckla undervisningen, samt planera och följa upp arbetet utifrån läroplanen och de mål som finns för kommunen och verksamheten.
Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker både i ämneslag och i arbetslag. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med ledning och stimulans inom ramen för respektive undervisningsgrupp. I detta ingår att ge eleverna individuellt stöd utifrån deras förutsättningar och behov, samt att arbeta motiverande genom värdeskapande lärande och entreprenörskap.
Vår digitala lärplattform är Its Learning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet som grundskollärare i svenska, engelska och SO.
Du kan arbeta självständigt men även samarbeta väl i arbetslag och tillsammans med din mentorskollega. Du har förmåga att se elevernas behov och kan i samråd med kollegor vidta lämpliga åtgärder för att ge eleverna rätt stöd. Du är en tydlig ledare i och utanför klassrummet där struktur, trygghet och studiero genomsyrar ditt ledarskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att skapa relationer. Vi ser även att du har god digital kompetens.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer ett utdrag för arbete inom skola eller förskola via www.polisen.se
Urval sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Ann-Louise Nordlöf ann-louise.nordlof@kramfors.se 0612-80482 Jobbnummer
9723150