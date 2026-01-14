Lärare i svenska
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska Gymnasiet i Halmstad erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. I dagsläget har skolan ca 300 elever och ungefär 35 medarbetare.
Om du vill läsa mer, besök oss på https://praktiska.se/halmstad/
Ditt uppdrag
Tjänsten är en tidsbegränsat vikariat, preliminärt till slutet av april, motsvarande heltidstjänst med start enligt överenskommelse. Du kommer att undervisa och handleda våra elever inom ämnet svenska och tillsammans med andra kollegor kommer du att ingå i ett arbetslag. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som ämnet. Utöver ämnesspecifika- har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor och tillsammans coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras tre år på Praktiska Gymnasiet. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Det är lika med såväl eleverna som med kollegor.Publiceringsdatum2026-01-14Profil
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i svenska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.
Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-02-16. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Borislav Slijepcevic via mail: borislav.slijepcevic@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
