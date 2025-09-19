Lärare i svenska
Tomelilla kommun, Kastanjeskolan / Grundskollärarjobb / Tomelilla Visa alla grundskollärarjobb i Tomelilla
2025-09-19
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Kastanjeskolan i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Tomelilla kommun storsatsar på sina skolor och inte minst Kastanjeskolan. Om Kastanjeskolan och dess 300 elever lyckas - lyckas Tomelilla kommun med sitt uppdrag och sin målsättning, att vara en skolkommun att räkna med. Målet är en skola där alla elever når sina mål, upplever hög trivsel och framtidstro. För att nå detta har modiga satsningar påbörjats, ledning och ledarskap utvecklas och en stor och långsiktig satsning med Rädda Barnen har påbörjats. Hösten 2025 startar en MFF-akademi med fokus på att erbjuda elever kvalitativ fotbollsträning på skoltid, något som gynnar både fotbollsutveckling och skolresultat. Liknande satsningar planeras för andra uppskattade områden som naturvetenskap, musik, kultur, hemkunskap osv.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som lärare på Kastanjeskolan är du en positiv förebild för våra elever och en trygg ledare i klassrummet. Ditt ledarskap upprätthåller en välfungerande ordning som skapar kreativa och trygga studiemiljöer. Du har ett stort engagemang i dina ämnen och elevernas utveckling och välbefinnande. Du är garant för en kvalitativ utbildning och värnar alltid om barnets bästa.
Du har en god pedagogisk förmåga och positiv energi där du skickligt anpassar bemötande och kommunikation efter mottagaren. Med hjälp av olika strategier främjar du elevernas delaktighet, inflytande och motivation. Du är skicklig på att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor, och bidrar till arbete i såväl arbetslag och som ämneslag. På framgångsrika skolor arbetar personalen i starka team som stöttar varandra och har en gemensam grundläggande pedagogisk samsyn.
Som lärare på Kastanjeskolan förväntas du såväl följa som vidareutveckla denna gemensamma pedagogiska skicklighet. Det är vanligt att lärare även är mentorer i en elevgrupp där man tillsammans med kollegor och arbetslagets socialpedagog skapar goda förutsättningar för elevernas pedagogiska och sociala utveckling. Du är väl insatt i skolans styrdokument och arbetar med ett varierat arbetssätt anpassat efter elevernas behov.
Tillsammans med oss vill du skapa hopp och framtidstro för våra elever.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är legitimerad lärare i svenska för årskurs 7-9. Ytterligare behörighet i andra ämnen kan vara meriterande.
Erfarenhet av undervisning på högstadiet är ett krav.
Hög social kompetens, samarbetsförmåga och personlig lämplighet är ett krav. Skolan behöver lugna, trygga förebilder som med humor och värme skapar goda relationer.
Det är meriterande med god digital kompetens.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Kastanjeskolan Kontakt
Biträdande rektor
Lovisa Westerberg lovisa.westerberg@tomelilla.se Jobbnummer
9518137