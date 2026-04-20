Lärare i sv, en till Morabergs studiecentrum
2026-04-20
Morabergs studiecentrum är en liten skola med ca 220 elever där vi har samlat lärare och ett elevhälsoteam med spetskompetens för elever som vill göra sig behöriga till nationella program och/eller utveckla sitt nya språk, svenska. Eleverna får möjlighet att läsa gymnasiekurser i kombination med grundskoleämnen. Vårt mål är att motivera och leda eleverna vidare till fortsatta studier eller till arbetslivet.
På Morabergs studiecentrum ska alla elever känna sig välkomna, sedda och förstådda och ett varmt och relationsinriktat klimat ska råda.
På Morabergs studiecentrum väljer eleverna att studera på något av följande introduktionsprogram: Språkintroduktion, Individuellt alternativ eller Yrkesintroduktion mot stylist samt MC-mekanik. Skolan ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret där elever har möjlighet att studera inom det individuella alternativet.
Tjänsten är tillsvidare på 100% med start i augusti.
I arbetet ingår att planera och undervisa på introduktionsprogram. Vi har små undervisningsgrupper med ca 20 elever och på det individuella programmet har vi ca 6 elever per grupp. Där behöver eleverna individuella planeringar. Du kommer att undervisa i svenska/svenska som andraspråk, engelska och gärna fler grundskoleämnen. I uppdraget ingår att bedöma och betygsätta eleverna mot målen i åk.9.
Du utgör en del av ett mycket kompetent arbets- och ämneslag och du träffar dina kollegor kontinuerligt.
Du är en viktig del i det kollegiala lärandet där du har stor möjlighet att tillsammans med dina kollegor utbyta pedagogiska erfarenheter och utveckla verksamheten.
Tjänsten innefattar även mentorsuppdrag. I ditt uppdrag ingår att motivera eleverna att bli behöriga till Nationellt program och att ge de elever som längtar till arbetslivet rätt förutsättningar för att lyckas.
Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning, workshops och kollegialt lärande är viktiga delar. På skolan pågår ständigt spännande utvecklingsarbete där en del är att all personal har goda kunskaper inom NPF. Vi har sedan flera år samarbetat med gymnasieskolor i Sverige inom Intensivsvenska, en forskningsbaserad metod för nyanlända elever att utveckla det svenska språket.
Vem är du?
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl förtrogen med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.Dina personliga egenskaper
Du har ett positivt och empatiskt förhållningssätt,
Du har god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande och tror på varje individs utvecklingspotential
Du är ansvarsfull och tar dig an ditt arbete med stort engagemang
Är du även kreativ och lösningsfokuserad kan vi erbjuda dig en spännande och lärorik arbetsplats där både du och eleverna har tillgång till personliga digitala verktyg.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation i svenska och engelska 7-9.
Du har undervisat i KÖSU eller annan liten undervisningsgrupp.
Meriterande:
Du har även behörighet i svenska som andraspråk samt ett eller flera so-ämnen.
Du har undervisat i flera ämnen på högstadiet.
Goda kunskaper inom NPF.
Du har varit arbetslagsledare och är van att driva utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123704".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rektor
Susanne Jedenborg susanne.jedenborg@skolasodertalje.se 0852301223
