Lärare i spanska årskurs 7-9
Ängelholms kommun, Toftaskolan / Grundskollärarjobb / Ängelholm Visa alla grundskollärarjobb i Ängelholm
2026-06-18
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Toftaskolan är belägen i Munka-Ljungby i Ängelholms kommun och är från och med höstterminen 2026 en renodlad högstadieskola med cirka 300 elever i årskurs 7–9 och omkring 30 engagerade pedagoger. Skolområdet omfattar även Össjö skola F–6 samt Tåssjö lägerskola.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi tillsammans bygger en stark och attraktiv högstadieskola. På Toftaskolan utgår vi från övertygelsen att alla elever kan lyckas med rätt förutsättningar. Vi tror på våra elevers drivkraft, nyfikenhet och vilja att utvecklas och arbetar målmedvetet för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där kunskapsutveckling står i centrum.
Hos oss möter du engagerade kollegor, nära samarbete i arbetslag och en kultur där kollegialt lärande, utveckling av undervisningen och gemensamt ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där undervisningens kvalitet och elevernas lärande står i fokus.
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra, bedöma och följa upp undervisning i spanska för årskurs 79. Du skapar en tydlig och strukturerad lärmiljö där eleverna ges goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper, känna motivation och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Spanska är tjänstens huvudsakliga ämne. Har du även behörighet i svenska ser vi det som särskilt värdefullt. Undervisning i svenska kan komma att utgöra en del av tjänsten utifrån verksamhetens behov. Vi ser därför gärna att du har ett intresse för elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt vill bidra till att stärka elevernas språkliga förmågor genom hela högstadietiden.
Du arbetar med höga förväntningar, tydlig struktur och ett medvetet fokus på elevernas delaktighet, motivation och lärande.
Du blir en del av ett arbetslag där vi värdesätter samarbete, professionella samtal och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling. Genom kollegialt lärande, analys och gemensam reflektion utvecklar vi kontinuerligt undervisningen som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
I tjänsten ingår även delat mentorskap tillsammans med en kollega. Som mentor följer du elevernas kunskapsutveckling, stöttar dem i deras studiesituation och bidrar till en trygg, strukturerad och motiverande skolgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska för årskurs 79.
Behörighet i svenska för årskurs 79 är starkt meriterande och kommer att prioriteras i urvalsprocessen, då undervisning i svenska kan komma att ingå i tjänsten utifrån verksamhetens behov. Vi ser därför gärna att du har god kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling samt ett intresse för att stödja elevernas språkliga utveckling.
Erfarenhet av undervisning på högstadiet är meriterande. Du känner dig trygg i din yrkesroll och har ett tydligt fokus på elevernas lärande, utveckling och måluppfyllelse.
Vi ser att du:
• Har ett professionellt, positivt och respektfullt bemötande
• Är initiativtagande, engagerad och lösningsorienterad
• Har god förmåga att skapa struktur, tydlighet och studiero i undervisningen
• Arbetar systematiskt med planering, genomförande, bedömning och uppföljning av undervisningen
• Har höga förväntningar på eleverna och arbetar aktivt för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
• Trivs med samarbete och kollegialt lärande
• Vill bidra till skolans fortsatta utveckling och kvalitetsarbete
• Har god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan till Toftaskolan en skola där höga förväntningar, goda relationer och kvalitativ undervisning går hand i hand.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde: 2026-08-10. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332986". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Toftaskolan Kontakt
Sveriges lärare
Lisa Franke lisa.franke@engelholm.se Jobbnummer
9971365