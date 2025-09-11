Lärare i slöjd, åk 3-6, Krokom
- Ett jobb med plats för gemenskap och samverkan.
Vi behöver förstärkning till vårat arbetslag i form av en slöjdlärare (trä och metall och/eller textil).
Kvarnbacksskolan ligger belägen i centrala Krokom och tjänsten riktar sig till dig som vill undervisa elever i åk 3-6.
Välkommen till oss!
På Kvarnbackskolan jobbar pedagogerna i samverkan och gemenskap och i en positiv andra. Skolan behöver förstärkning i form av en utbildad slöjdlärare. Vi samarbetar med Hissmoskolan och härifrån kommer åk 3 som också ingår i slöjdundervisningen.
På den här arbetsplatsen får du en gemenskap, kollegor som samarbetar och som stöttar samarbetar med varandra.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i slöjd, åk 3-6
En dag som slöjdlärare betyder att du möter elever från någon av våra klasser 3-6. Du är lärare i trä- och metallslöjd och/eller textilslöjd.
Arbetsuppgifterna består av att planera och förbereda lektioner, genomföra och följa upp samt bedöma elevernas processer. Eleverna kan befinna sig på olika nivåer i kunskap och du är ett gott stöd, för att alla elever ska nå sina mål. Vi strävar efter att eleverna känner delaktighet i hela slöjdprocessen.
Din kompetens
För tjänsten som lärare i slöjd söker vi dig som
• är utbildad, legitimerad lärare inom trä- och metallslöjd och/eller textilslöjd.
• är självständig, tydlig, strukturerad och organiserad.
• kan ta initiativ och är lösningsfokuserad.
• har lätt för att samarbeta med dina kollegor för att skapa bra förutsättningar på arbetsplatsen.
• gärna bidrar i ett utvecklingsarbete och inspirerar eleverna inom slöjdämnet
Övrig information
Tjänsten är på 70%. Vi ser gärna att du har kompetens inom både textilslöjd samt trä- och metallslöjd.
Tillträde 2026-01-07
Sista ansökningsdag 2025-10-03
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hos oss är du välkommen med ett varmt hjärta, nya idéer och tydliga visioner. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där vi strävar efter att ha en positiv arbetsmiljö och där allas förmågor tas tillvara.
Jag ser fram emot ett gott samarbete, med elevernas bästa i fokus.
Hälsningar
Åsa Moss, rektor Hissmo-/Kvarnbacksskolorna
Kontaktperson för tjänsten
Åsa Moss, rektor
0640-16204asa.moss@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
