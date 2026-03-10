Lärare i särskild undervisningsgrupp
2026-03-10
Vi söker en engagerad och erfaren lärare till vår SU-grupp Graniten.
Graniten är en SU-grupp för elever i årskurs 4-9. Gruppen tar emot både elever som har sin huvudsakliga undervisning hos oss och elever som deltar i vissa lektioner i gruppen. Våra elever kan ha NPF, ämnesspecifika svårigheter eller vara i behov av att arbeta i ett mindre och mer strukturerat sammanhang.
Arbetet i Graniten präglas av tydlig struktur, hög grad av anpassning och ett relationsskapande arbetssätt där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
I dagsläget består personalen av:
en speciallärare
tre stödpedagoger
en undervisande lärare
Vi arbetar i nyrenoverade och anpassade lokaler med egen ingång, samtidigt som vi finns nära skolans övriga verksamhet för att möjliggöra inkludering och samarbete. Vi har också ett tätt samarbete med skolans elevhälsa.
Om verksamheten
Strängnäs Montessori är en föräldradriven friskola som ligger i natursköna Sundby Park i Strängnäs. Våra lokaler är ljusa och fräscha och vi alla hjälps åt att ha och bevara en trevlig lärmiljö. Relationer och bemötande är något vi värnar om och det gör att vi har ett gott arbetsklimat i verksamheten. Vi har ca 600 barn mellan 1-16 år (förskola, fritids och grundskola) och ca 100 anställda. I vår verksamhet inspireras vi av Maria Montessoris pedagogik.
Vi söker dig som har:
specialpedagogisk kompetens
lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
bred ämneskompetens
god förmåga att anpassa undervisning efter elevernas individuella behov
ett tryggt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Du arbetar i nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vi ser gärna att du har Montessoriutbildning eller erfarenhet, men inget krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstiden har löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: jobb@strangnasmontessori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk fören
Sundbyvägen 14 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs montessori Kontakt
Biträdande rektor
Sarah Johansson sarah.johansson@strangnsmontessori.se 073-5230193 Jobbnummer
9787596