Lärare i NO till Färsingaskolan
2025-12-04
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vi söker lärare i NO.
I arbetsuppgifterna ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisningen, att bidra i det övriga dagliga arbetet och att aktivt arbeta med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt.
Vi tror att du är väl förtrogen i arbete med elevers olika anpassningar och skicklig i att skapa trygga och stödjande miljöer.Kvalifikationer
Du ska ha högskoleutbildning för arbete i grundskolans senare år, åk 7-9.
Du har god förmåga att samarbeta, är flexibel och kan inspirera och engagera elever. För att passa in i gänget behöver det även vara viktigt för dig att ha roligt på jobbet.
Vi gör löpande urval så varmt välkommen med din ansökan.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Sjöbo kommun, Färsingaskolan, område 4 Kontakt
Rektor
Joakim Wijkander joakim.wijkander@sjobo.se 0416-273 70 Jobbnummer
