Lärare i matematik, årskurs 7-9
Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-07-02
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International School of the Gothenburg Region (ISGR) söker lärare i Matematik, Nationella sektionen
ISGR är en internationell skola i centrala Göteborg som erbjuder undervisning enligt både den svenska läroplanen och IB-programmet. Med elever och medarbetare från över 60 nationaliteter har skolan en mångkulturell lärmiljö med stark lokal förankring och global utblick.
#Confident #Caring #Curious #Connected är ledord som genomsyrar vår verksamhet och formar våra lärprinciper.
Vi söker dig som uppskattar mångfald och vill skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig välkomna och delaktiga. Som lärare på ISGR är du med och formar framtidens världsmedborgare i en internationell miljö med höga ambitioner och stark gemenskap.
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
Lärare i matematik, årskurs 7–9
ISGR:s Nationella sektion söker en engagerad och behörig lärare i matematik för årskurs 7–9. Tjänsten är på 100% och omfattar undervisning i matematik samt mentorskap för en elevgrupp. Undervisningen sker på svenska.
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik i årskurs 7–9. Ytterligare ämnen är meriterande. Du har ett genuint intresse för elevers lärande och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din undervisning väcker nyfikenhet och stimulerar kritiskt tänkande och du trivs i en samarbetsinriktad miljö där du bidrar aktivt till kollegialt lärande.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 27 juli 2026.
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Skicka din ansökan och CV till Helena Rundeus, recruitment@staff.isgr.se
. Märk din ansökan med Lärare i Matematik.
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Ferietjänst
ÖVRIGT
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom skolan. Detta beställer du på Polisens hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: recruitment@staff.isgr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Lärare i Matematik"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag
(org.nr 556527-5657)
413 20 GÖTEBORG Arbetsplats
Isgr Jobbnummer
9990315