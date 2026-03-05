Lärare i matematik
2026-03-05
Vasasakolan är Hedemora kommuns enda kommunala högstadieskola som ligger i centrala Hedemora. Högstadieskolan ligger vägg i vägg med gymnasiet. I skolan går det ca 500 elever och då är anpassad skola medräknad.
Bildningsförvaltningen söker en lärare i matematik.
Vasaskolan är vår kommunala högstadieskola. Vid Vasaskolan arbetar vi med ett tvålärarskap vilket innebär att lärarna arbetar parvis med planering och genomförande av undervisningen.
Tvålärarskapet innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra - och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till b.la. gruppindelning i olika aktiviteter, arbete med anpassningar eller tillfälle till utmaningar för de som behöver. Arbetet med bedömningar och betygssättning underlättas i tvålärarskapet.
Ta chansen att få arbeta tillsammans med en kollega i ett tvålärarskap. Vi söker nu en lärare som ska undervisa tillsammans med en legitimerad kollega i matematik.
För att minska mängden administrativt arbete för pedagogerna så har Vasaskolan en mentor för vare årskurs. Mentorn arbetar bl.a med elevkontakter och kontakter med vårdnadshavare, deltar i möten och stödjer arbetslaget. Som medarbetare i vårt positiva gäng, så erbjuder vi dig ett varierande och intressant arbete. Du deltar i att utveckla, trygghet, stimulans och studiero bland våra elever. Du ges återkommande kompetensutveckling samt medverkar i ett kollegialt lärande.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag. För övriga förmåner se:https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
* Vi söker dig som har legitimation med behörighet att undervisa i matematik på högstadiet.
* Du har goda kunskaper om läroplanen och har ett professionellt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare/gode män och kollegor.
* Du bör ha lätt för att samarbeta och ha ett genuint intresse att se framgången och tillgången hos alla våra elever.
* Du ska se varje elev som den individ den är och arbeta för att ge alla den förutsättningar de behöver för att utvecklas så långt som möjligt.
* Du ska ha intresse för att arbeta kollegial och ha en positiv elevsyn med engagemang som motiverar och stimulerar våra elever.
Vi rekryterar fortlöpande, sök gärna redan idag!
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
