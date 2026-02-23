Lärare i matematik

Tant Grön AB / Grundskollärarjobb / Karlskrona
2026-02-23


Visa alla grundskollärarjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tant Grön AB i Karlskrona

Musikugglan är en fristående grundskola i Karlskrona kommun. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Nu söker vi en lärare i matematik i skolår 7-9.

Vi utgår från att du är legitimerad och har en för tjänsten adekvat utbildning.

Tjänsten börjar tisdagen den 11 augusti 2026.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: andreas.liljekvist@tantgron.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare matematik".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tant Grön AB (org.nr 556412-7099)
Ekorrvägen 2 (visa karta)
371 42  KARLSKRONA

Kontakt
Rektor
Andreas Liljekvist
andreas.liljekvist@tantgron.nu
0733-218004

Jobbnummer
9757870

Prenumerera på jobb från Tant Grön AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tant Grön AB: