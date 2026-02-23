Lärare i matematik
2026-02-23
Musikugglan är en fristående grundskola i Karlskrona kommun. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.
Nu söker vi en lärare i matematik i skolår 7-9.
Vi utgår från att du är legitimerad och har en för tjänsten adekvat utbildning.
Tjänsten börjar tisdagen den 11 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: andreas.liljekvist@tantgron.nu Arbetsgivarens referens
371 42 KARLSKRONA Kontakt
Rektor
Andreas Liljekvist andreas.liljekvist@tantgron.nu 0733-218004 Jobbnummer
