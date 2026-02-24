Lärare i Ma/NO och NO till Sofiedalsskolan
Gävle kommun, Sofiedal rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-02-24
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu två lärare till Sofiedalsskolan, en lärare i Ma/NO och en lärare i NO.
Som lärare för åk 7-9 kommer du att arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner i dina ämnen. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet sker i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i Ma/NO alternativt NO. Du har god kännedom om grundskolans läroplan och arbetar i enlighet med gällande styrdokument.
Formella kompetenser:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i Ma/NO eller NO
* God kunskap om grundskolans läroplan
* God förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift
* Kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office
För att lyckas i rollen är du:
* Relationsskapande och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer
* Samarbetsorienterad och har ett prestigelöst förhållningssätt
* Tydlig och konsekvent i ditt ledarskap. Du planerar ditt arbete väl, skapar en trygg och utvecklande lärmiljö och anpassar din undervisning utifrån elevernas behov
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
