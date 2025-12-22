Lärare i Ma/No åk 7-9
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Anneroskolan är en liten F-9 skola belägen i stadsdelen Dalhem i Helsingborg. Att vi är en liten skola ger oss goda förutsättningar att skapa goda relationer för lärande och utveckling med våra elever. Skolan har under läsåret prioriterat att arbeta med läsning, närvaro och matematik. Vi har höga förväntningar på våra anställda och vi finns där för våra elever.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i ämnet NO i årskurserna 7-9 samt vara mentor för en årskurs. Du fördelar själv ämnets delar så att eleverna får den bästa undervisningen utifrån Lgr 22. För att lyckas hos oss ingår ett nära samarbete med kollegorna i arbetslaget och med skolledningen. Vi lägger stor vikt vid att dokumentera och följa upp undervisningen i syfte att utveckla lärande och skapa optimala förutsättningar för varje elev. Tillsammans med andra kollegor på högstadiet kommer du vara mentor för en klass.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Du kommer arbeta i ett arbetslag som hjälper varandra och du är en viktig person för våra elevers framtid. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare och behörig i NO-ämnena och Teknik på högstadiet. Önskvärt är att du även har behörighet i matematik på högstadiet. Du är väl förtrogen med Lgr 22 och är trygg i din roll som lärare i ditt ämne och de uppgifter som ingår i uppdraget. Att samarbeta med ditt arbetslag, för att på bästa sätt utmana våra elever att nå målen, är en självklarhet för dig. Du har lätt att skapa lärande relationer med eleverna och arbetar för trygghet och studiero. Det är meriterande om du har fler ämnesbehörigheter.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260115
Anställningsform: Ferieanställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: VT26 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
