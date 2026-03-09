Lärare i fritidshemmet Ungärde
2026-03-09
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Ungärde skola söker nu en legitimerade lärare i fritidshemmet som vill skapa en trygg, kreativ och utvecklande lärmiljö för våra elever. I tjänsten har du stora möjligheter att vara med och påverka fritidshemmets utveckling. I denna tjänst ansvarar du både för planering och undervisning i fritidshemmet samt för musikundervisningen i årskurs 1-3. Arbetsuppgifter
* Planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanens mål.
* Skapa kreativa, inkluderande och lustfyllda lärmiljöer.
* Samarbeta med arbetslaget kring elevernas hela skoldag.
* Ansvara för musikundervisning åk 1-3 utifrån läroplanens mål.
Arbeta med elevstöd och resursinsatser i årskurs F-6.
Vi söker dig som är:
* Är legitimerad lärare i fritidshem.
* Kan planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets verksamhet.
* Har behörighet att undervisa i musik, ellererfarenhet av musikpedagogiskt arbete.
* Kan arbeta både självständigt och i team.
* Är engagerad, kreativ och trygg i din pedagogiska roll.
* Är kommunikativ och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt elever.
ÖVRIGT
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Tjänsterna tillsätts om erforderliga politiska beslut fattas.
Denna tjänst innefattar registerutdrag.
