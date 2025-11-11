Lärare i fritidshem vikariat, Mariedalsskolan
2025-11-11
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publicerad 2025-11-11
Mariedalsskolan är en F-6 skola med ca 320 elever.
Skolan ligger härligt belägen i området Mariedal, med närhet till hav och mindre skogsområde, vilket gör att skola och fritidshem kan använda sig av utemiljön i sin pedagogiska verksamhet.
Här arbetar cirka 45 personal. Vi har en hög behörighetsgrad bland våra lärare och kompetent personal som har elevernas bästa i fokus. Vi är en omtyckt skola med viljan att alla våra elever ska nå god kunskapsutveckling genom en bra utbildning, trygghet och studiero.
Mariedalsskolan har två fritidshemsavdelningar där varje avdelning har två planeringsansvariga lärare i fritidshem. Under skoldagen planerar och genomför de även rastaktiviteter för låg- och mellanstadiet samt undervisar i FA (fritidsaktivitet under skoldagen) i förskoleklassen samt årskurs 1-3.
Enligt medarbetarenkäten 2025 tycker personalen på Mariedalsskolan att arbetet känns meningsfullt och utvecklande, att vi har ett tillitsfullt och tillåtande klimat, att åsikter och idéer tas tillvara, att ledarskapet är förtroendeingivande och tydligt, att vi sätter tydliga mål och att det finns gott om utrymme för humor och skratt!
Fritidshemmet prioriterade utvecklingsmål under läsåret är Fritidshemmet ska vara en plats för lärande. Vi har arbetat med utgångspunkt i Skolverkets modul Fritidshemmets uppdrag där all personal som arbetar på fritids deltagit för att skapa samsyn och höja kvaliteten i verksamheten. Under läsår 25/26 har lärarna i fritidshem fortbildning utifrån boken Ett fritidspedagogiskt arbete.
På skolan arbetar vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolpsykolog, skolsköterska, biträdande rektor samt rektor. Vi har utvecklat ett nära samarbete med fritidshemmen och lärararbetslagen där vi i forumet FFE (Förebyggande och Främjande Elevhälsoarbete) tillsammans hjälps åt att skapa goda förutsättningar för inlärning och elevernas utveckling i skolan utifrån en trygg och tillgänglig lärmiljö. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande lärare i fritidshem till Mariedalsskolan.
När du jobbar hos oss är det viktigt att du gillar samarbete, har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du ska vara trygg i din yrkesutövning och ha en tydlig tanke med ditt arbete.
Här blir du som medarbetare en viktig del i vår vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev! Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad lärare i fritidshem eller har likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper om barns lärande och erfarenhet av skol- och fritidsverksamhet. Vi tror att du har förmåga att se barnets behov och är insatt i läroplanen samt kan omsätta den i praktiken.
Du är skicklig på att entusiasmera och leda aktiviteter och du är flexibel, lösningsfokuserad, ansvarstagande och positiv.
Ditt bemötande och ditt förhållningssätt är ditt viktigaste arbetsverktyg. Du gillar att samarbeta med kollegor kring frågor om barns lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever, kollegor och föräldrar.
Vi förväntar oss att du är ansvarsfull och nyfiken. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på 100% under vårterminen 2026.
Intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan idag!
Utdrag ur belastningsregistret lämnas vid ev. intervju.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
