Lärare i fritidshem till Utbynässkolan
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
På Utbynässkolan söker vi nu en engagerad lärare i fritidshem som vill vara en del av vårt fantastiska team.
Utbynässkolan är en F-3 skola med cirka 200 elever och cirka 25 anställda inklusive professionerna inom EHT. Det är en liten och trygg skola med närhet till naturen och vår skolskog. Lokalerna är nyrenoverade med en helt ny skolmatsal och idrottssal. Skolgården är också nyligen upprustad med nya lekredskap. På skolan har vi ett öppet klimat och tillsammans med våra ambitiösa elever och engagerade föräldrar samarbetar vi med en tydlig målinriktning för att skapa trygghet och trivsel för eleverna. Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem kommer du, tillsammans med ditt arbetslag, att planera, genomföra och följa upp en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet för våra yngsta elever. Du skapar en undervisning som stimulerar, utmanar och väcker lusten att lära samtidigt som du ger eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag.
Under skoldagen är du knuten till en förskoleklass där du, tillsammans med förskollärare, har en viktig roll i att stötta elevernas utveckling och lärande. Arbetslaget består av engagerade fritidspedagoger och förskollärare som tillsammans formar undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar.
Välkommen till en arbetsplats där idéer får ta plats och där vi tillsammans skapar en trygg, kreativ och lärorik miljö för våra elever. Här bryr vi oss om varandra, stöttar varandra i vardagen och bidrar till en positiv och inkluderande stämning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som vill vara med och utveckla en verksamhet där elevernas nyfikenhet, delaktighet och lärande står i centrum. Behörighet i musik och tidigare erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariation är meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter, ny information och skiftande krav. Du ser möjligheter i förändring och kan snabbt justera både arbetssätt och förhållningssätt. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och uttrycker dig tydligt och anpassat efter mottagare, målgrupp och situation.
Du är en god lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat genom lyhördhet, samarbetsvilja och fokus på det gemensamma uppdraget. Ditt arbetssätt är strukturerat du sätter upp tydliga mål, planerar i god tid, organiserar ditt arbete effektivt och säkerställer att uppgifter genomförs och följs upp.
Stämmer ovan beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Christina Olsson christina.2.olsson@grundskola.goteborg.se 031-3674260 Jobbnummer
9966886