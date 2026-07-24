Lärare i fritidshem till Utbynässkolan
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2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Utbynässkolan är en F-3 skola med cirka 200 elever och ca 25 anställda inklusive professionerna inom EHT. Det är en liten och trygg skola med närhet till naturen och vår skolskog. Lokalerna är nyrenoverade med en ny skolmatsal och idrottssal. Skolgården är också nyligen upprustad med nya lekredskap. På skolan har vi ett öppet klimat och tillsammans med våra ambitiösa elever och engagerade föräldrar samarbetar vi med en tydlig målinriktning för att skapa trygghet och trivsel för eleverna. Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Utbynässkolan kommer du, tillsammans med ditt arbetslag, att planera, genomföra och följa upp en meningsfull, trygg och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever.
Du skapar en undervisning som stimulerar elevernas nyfikenhet, delaktighet och lust att lära. I uppdraget ingår att erbjuda eleverna varierade aktiviteter där de får möjlighet att utvecklas socialt, kreativt och kunskapsmässigt utifrån sina behov och förutsättningar.
Under skoldagen är du knuten till förskoleklass där du tillsammans med lärare och övriga kollegor har en viktig roll i att stötta elevernas utveckling, lärande och trygghet. Du bidrar aktivt till det gemensamma arbetet med att skapa en positiv, inkluderande och lärorik miljö under hela skoldagen.
Du är också med och utvecklar fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor, där elevernas inflytande, trygghet och meningsfulla lärande står i centrum. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Behörighet i musik är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och kan uttrycka dig tydligt och anpassat efter mottagare, målgrupp och situation.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter, ny information och skiftande krav. Du ser möjligheter i förändring och kan justera både arbetssätt och förhållningssätt när verksamheten kräver det.
Du är en god lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat genom lyhördhet, samarbetsvilja och fokus på det gemensamma uppdraget. Du trivs med att samarbeta nära elever, kollegor och vårdnadshavare.
Ditt arbetssätt är strukturerat. Du sätter upp tydliga mål, planerar i god tid, organiserar ditt arbete effektivt och säkerställer att uppgifter genomförs och följs upp.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en skola där vi bryr oss om varandra, stöttar varandra i vardagen och tillsammans skapar en trygg, kreativ och lärorik miljö för våra elever.
Stämmer ovan beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Joachim Varga, Sveriges Lärare joachim.varga@fvsverigeslarare.se 031-7015538 Jobbnummer
10011242