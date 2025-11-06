Lärare i fritidshem till Trälleborgsskolan, vikariat
2025-11-06
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Trälleborgsskolan är en nybyggd skola för ca 480 elever belägen i hjärtat av Värnamo.
Vi arbetar för att främja elevernas lärande och personliga utveckling genom engagerad pedagogik och ett tryggt, stöttande klimat. Vår vision är att skapa en hälsofrämjande och tillgänglig skola för alla.
Vi söker dig som är välplanerad, strukturerad och genuint intresserad av elevernas lärande. Du lägger stor vikt vid att skapa relationer med varje elev för att ta tillvara elevens nyfikenhet och drivkraft. Du är en trygg och tydlig ledare oavsett lärandemiljö och du förmår att anpassa undervisningen både på grupp- och individnivå. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är också drivande, kreativ och engagerad, tar egna initiativ för att utveckla verksamheten.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på lärande och utveckling. Möjlighet till professionell utveckling och kompetensutveckling. En kollegial atmosfär med gott samarbete och stöd.
Om du delar vår syn på utbildning och är nyfiken på att vara med och utveckla något nytt och spännande, då hoppas vi att du vill söka tjänsten som vik lärare i fritidshem för årskurs 4-6 på Trälleborgsskolan.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i fritidshemmet/Klubben, i klass och i mindre grupper. Samverkan och samplanering med andra pedagoger i fritidshemmet och i skolan, samt i nätverk ingår. Vissa administrativa uppgifter hör också till uppdraget.Kvalifikationer
- Legitimerad lärare i fritidshem.
- Förmåga att skapa en inkluderande och stödjande lärandemiljö.
- God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar.
- Engagemang för kontinuerlig professionell utveckling och lärande. Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Trälleborgsskolan Kontakt
Kristina Böregård, biträdande rektor 0370-378113 Jobbnummer
9592144