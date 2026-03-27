Lärare i fritidshem till Säteriskolan
Härryda kommun / Pedagogjobb / Härryda Visa alla pedagogjobb i Härryda
2026-03-27
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Säteriskolan i Mölnlycke är en grundskola med årskurserna F-6. Skolan ligger vackert belägen vid Rådasjöns naturreservat, med skogen alldeles intill skolgården. Här vistas dagligen cirka 270 elever och cirka 35 pedagoger.
Ditt uppdrag
Vi söker två engagerade lärare i fritidshem/fritidspedagog på en visstidsanställning då två av våra kollegor är på föräldraledighet under HT 26. Du kommer att få arbeta som resurs i klassrummet under skoldagen och på fritids under eftermiddagarna. Du kommer ha ett särskilt fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag samt på att skapa meningsfulla, trygga och lärande stunder under våra raster - en viktig del av elevernas dagliga utveckling och trivsel.
Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag i årskurs F-3 och bidra till att skapa en helhet där omsorg, lärande och utveckling går hand i hand.
Du deltar varje vecka i arbetslagsmöten samt på vissa av våra kategorimöten för fritidshemmet. På Säteriskolan värdesätts din kompetens som lärare i fritidshem högt, både av kollegorna i arbetslagen och av rektor.
Du har en viktig roll i att bygga och upprätthålla goda relationer med både elever och vårdnadshavare.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som:· är utbildad lärare i fritidshem /fritidspedagog· har förmåga att skapa goda relationer och utveckla samarbeten, med kollegor, elever och vårdnadshavare· vet vad en väl planerad rast kan göra för skillnad för varje elev och har idéer för att utveckla och genomföra· har en positiv syn på uppdraget· ser det som en styrka att arbeta i arbetslag tillsammans med behörig personal men arbetar självständigt när så behövs · är nyfiken och har förmåga att tänka nytt· är lyhörd och uppmuntrar elevernas delaktighet samtidigt som du ger tydliga ramar för verksamheten· är uppdragsmedveten, arbetar målrelaterat och har god förmåga att prioritera.Vi lägger stor vikt vid utbildning och personliga förmågor.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Nina Agelii nina.agelii@harryda.se 031-724 82 83 Jobbnummer
9822372