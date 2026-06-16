Lärare i fritidshem till resursskolan
Nytida AB / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-16
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Lärare i fritidshem
Nu söker vi på Pusselbiten i Dalby en legitimerad lärare i fritidshem för en tillsvidareanställning.
Pusselbiten är en resursskola för elever inom grundskola och anpassad grundskola med diagnos inom autismspektrum. Verksamheten omfattar grundskola årskurs 1–6, anpassad grundskola med inriktning ämnen årskurs 1–6 samt anpassad grundskola med inriktning ämnesområden årskurs 1–9. Vi erbjuder även fritidshem och korttidstillsyn enligt LSS.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till elevernas lärande och utveckling tillsammans med kollegor i en verksamhet med hög personaltäthet och nära samarbete mellan olika professioner.
Det här får du hos oss
Arbete i små elevgrupper med hög personaltäthet.
Nära samarbete mellan skola, fritidshem, elevhälsa och vårdnadshavare.
Kompetensutveckling via vår utbildningsorganisation Lära.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden.
Coachande och stöttande chefer nära verksamheten.
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Din roll
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp fritidshemmets verksamhet. Du bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull vardag där eleverna ges möjlighet att utveckla självständighet, kommunikation och sociala färdigheter utifrån sina individuella förutsättningar.
Fritidshemmet är en viktig del av elevernas sammanhängande lärande och utveckling under hela dagen. Genom aktiviteter som skapande verksamhet, rörelse, lek, läsning, utevistelse och aktiviteter i närmiljön bidrar du till elevernas lärande, sociala utveckling och delaktighet.
Frukost och mellanmål är en del av den pedagogiska verksamheten. I dessa situationer ges eleverna möjlighet att utveckla kommunikation, socialt samspel, ansvarstagande och självständighet utifrån sina förutsättningar.
Kommunikation är en central del av arbetet. Du arbetar för att skapa en tillgänglig lärmiljö genom tydlig struktur, förutsägbarhet och anpassad kommunikation. Vid behov används bildstöd, bildschema, AKK och andra kommunikativa verktyg.
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt förhållningssätt. Arbetet sker i nära samverkan med vårdnadshavare, elevhälsa och skolans övriga professioner. Du ingår i ett tvärprofessionellt team där lärare, speciallärare, specialpedagog, logoped, kurator och övriga medarbetare bidrar med olika kompetenser kring elevernas lärande och utveckling.
Om Pusselbiten
På Pusselbiten utgår vi från varje elevs styrkor, intressen och behov. Genom struktur, anpassningar och nära samarbete mellan olika professioner skapar vi förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet.
Vi är en liten verksamhet med hög personaltäthet och nära samarbete mellan skola, fritidshem, elevhälsa och vårdnadshavare. Skolans läge i Dalby ger goda möjligheter att använda närmiljön som en del av verksamheten. Naturen används regelbundet för aktiviteter, rörelse och lärande.
Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och ett nära kollegialt stöd där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för arbete i fritidshem.
Du har erfarenhet av arbete i fritidshem, skola eller annan pedagogisk verksamhet och känner dig trygg i att planera, genomföra och följa upp pedagogisk verksamhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med elever inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av arbete inom grundskola, anpassad grundskola eller resursskola är meriterande.
Kunskap om tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande är meriterande.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att skapa tydlighet och kontinuitet i verksamheten samt att anpassa ditt arbetssätt utifrån elevernas behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: Heltid Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträde: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 26 juni 2026
Registerutdrag från belastningsregistret ska uppvisas vid en eventuell anställning.
Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
För mer information kontakta: Stefan Fornestedt, rektor, 0707-220 318 Lidija Ljungberg, 0728-561 091
Facklig kontakt: Sveriges Lärare, 0770-33 03 03
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915931-2056521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Hällestadsvägen 182 (visa karta
)
247 50 DALBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Kontakt
Stefan Fornestedt 219754@ambea.se Jobbnummer
9966934