Lärare i fritidshem till Parkskolan
Är du en lagspelare med goda relationer och har elevernas utveckling i fokus? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Parkskolan är en f-3 skola i Skärblacka med pendlingsavstånd till Norrköping, Linköping och Finspång. Vi har ca 200 elever och 30 medarbetare. Skolans naturnära läge ger fina förutsättningar till varierande lärmiljöer; här finns skog, vattendrag, simhall och ishall på gångavstånd.
Årskurserna är två parallelliga och man arbetar nära varandra i arbetslagen som är kopplade till varje årskurs. Detta nära samarbete ger ett pedagogiskt driv i verksamheten där elevernas lärande och mående står i fokus, men också värdefullt stöd för den enskilde pedagogen.
Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete kring differentierad undervisning samt språkutvecklande arbetssätt. Alla lärare på skolans fritidshem har regelbundna möten kring utvecklingsarbetet och varje vecka finns schemalagd planeringstid för hela arbetslaget. I din årskurs samverkar alla pedagoger kring alla elever och jobbar flexibelt med att fördela de resurser man har på bästa sätt.
På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, speciallärare, resurspedagog, kurator, logoped och skolsköterska. Elevhälsoteamet finns som stöd för arbetslagen. Vi har också ett trygghetsteam som arbetar främjande med trygghetsfrågor och för hög elevnärvaro.
Du planerar och genomför verksamhet på fritidshemmet, främst i en årskurs men samverkar med alla pedagoger på fritidshemmet för gemensamma aktiviteter.
Du bidrar till fritidshemmets utvecklingsarbete där vi arbetar med språkstärkande aktiviteter, kooperativt lärande, relationellt ledarskap och differentiering.
Utifrån din kompetens kan det finnas möjlighet att undervisa i ett skolämne och vi ser gärna att du har kompetens i ämnet musik.
Du finns i skolverksamheten som stöd i undervisningen. Du bidrar till att utveckla undervisningen på skolan, sprider goda erfarenheter och fungerar som förebild för elever och kollegor.
Du driver och lyfter frågor som rör elevers lärande och utveckling. Du har ett positivt förhållningssätt och god reflekterande och analytisk förmåga.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och är väl insatt i skolans styrdokument. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i ämnet musik.
Du har intresse och en drivkraft att utveckla elevers lärande. Du är tydlig i ditt ledarskap och har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsvilja
Du är coachande i din pedagogik med eleverna och är skicklig på att lösa de utmaningar som kan förekomma under en skoldag.
Som person är du självständig och har god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du är flexibel och kan hantera de ändringar som förekommer i det dagliga arbetet.
Du har en god förmåga att skapa bra relationer till elever, vårdnadshavare samt andra professioner inom och utanför skolan.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 november
Kontakt: Rektor Rojyar Khalili, 011-155350
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
