Lärare i fritidshem till Nolskolan
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nolskolan är en F-6-skola med cirka 300 elever och drygt 40 medarbetare. Skolan är centralt belägen i Nol, mellan Nödinge och Älvängen, med goda kommunikationer. Vi har ett nära samarbete med Himlaskolan, som ingår i samma skolområde, vilket ger goda möjligheter till kollegialt lärande och samverkan.
På Nolskolan arbetar vi i tre arbetslag: fritidshem, F-3 och 4-6. Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog. Tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande skola där alla elever ges goda förutsättningar att lyckas.
Som en del av vårt värdegrundsarbete arbetar vi med TURE, ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela skoldagen - i klassrummet, på rasterna och i fritidshemmet.
T - Trygghet
U - Unik
R - Respekt
E - Empati
TURE är en naturlig del av vår skolvardag och bidrar till ett positivt och inkluderande lärandeklimat.
På Nolskolan integrerar vi Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i undervisningen. Vi vill ge våra elever kunskap och verktyg för att kunna göra medvetna och hållbara val - idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla fritidshemmets verksamhet tillsammans med oss. Du ingår i ett arbetslag där ni i nära samarbete planerar, genomför och utvärderar verksamheten med stöd i ett systematisk kvalitetsarbete.
Du skapar en trygg, stimulerande och inspirerande miljö där alla elever känner sig sedda och hörda. I uppdraget ingår samarbete med kollegor samt en god dialog med vårdnadshavare för att stödja elevernas sociala och emotionella utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i fritidshem eller högskoleutbildad fritidspedagog
har ett genuint intresse för fritidshemmets utveckling
är tydlig i ditt ledarskap och skapar engagemang och delaktighet
Det är meriterande om du:
har behörighet att undervisa i något ämne
har erfarenhet av arbete med barn i de yngre åldrarnaDina personliga egenskaper
Du är en trygg, utåtriktad och relationsskapande person. Du arbetar lösningsfokuserat, är flexibel och initiativrik samt bidrar med idéer som utvecklar fritidsverksamheten och stärker elevernas lärande och trivsel.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Nolskolan.
Övrigt
Vi arbetar mycket tillsammans som ett team och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Det kan finnas utrymme för upp till två tjänster, beroende på barnantalet på fritidshemmet. Rekrytering sker löpande. Interna sökande inom Ale kommun med rätt kvalifikationer har företräde till tjänsten.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Gordana Stojanoska gordana.stojanoska@ale.se 46303703476
9886675