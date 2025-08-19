Lärare i fritidshem till Björkhagaskolan
2025-08-19
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Björkhagaskolan ligger i centrala Söderköping med närhet till utomhusbad, bibliotek, idrottshall, skridskobana, skog och natur. Vi är en tvåparallellig F-6 - skola. Verksamheten bedrivs i två hus, Haga och Björkbacken. I Haga - huset finns våra fritidshem för F och 1 och på Björkbacken finns fritids för åk 2-6. Årskurserna F, 1 och 6 har sina klassrum i Haga, åk 2-5 på Björkbacken.
Fritidshemmet är organiserat i spår, F-1 H går på Borgen, F-1 E på Väpnaren, 2-6 H på Tornet och 2-6 E på Riddaren. På varje avdelning arbetar 3 pedagoger, merparten är utbildade lärare i fritidshem. Fritidshemmet arbetar enligt ett väl inarbetat årshjul. Progressionen säkerställs genom en gemensam årshjulsfläta.
Hos oss möter du erfarna och kunniga kollegor som kommer att kunna stötta dig i arbetet. Det finns även väletablerade rutiner att luta sig mot. Söderköpings kommun bedriver ett gemensamt arbete med kompetensutveckling för fritids, med kontinuerliga träffar för alla pedagoger. På dessa träffar får du möta kollegor från de andra skolornas fritidshem och utbyta erfarenheter med dem. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega till en av våra F-1 - avdelningar. Under skoldagen är du kopplad till förskoleklassen där du eventuellt undervisar i idrott, om du har den behörigheten. Du samarbetar med förskollärarna och de andra lärarna i fritidshem i förskoleklass. På fritidshemstid arbetar du på en av våra F-1 avdelningar där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Kvalifikationer
Du är utbildad lärare i fritidshem. Du har en helhetssyn på uppdraget och ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut. Du är kreativ och kommer med egna idéer och förslag till förbättringar. Du känner till värdet av goda relationer till elever och vårdnadshavare och arbetar för att etablera dem. Du har lätt för att samarbeta med andra där du både kan lyssna in men också bidra med dina egna åsikter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast: 250907
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Biträdande Rektor
Linda Hansen linda.hansen@soderkoping.se 0121-23244 Jobbnummer
9464138