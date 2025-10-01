Lärare i fritidshem med IT-ansvar till Tybblelundsskolan
2025-10-01
Vi på Tybblelundsskolan söker en lärare i fritidshem med IT-ansvar. Vi letar efter dig som kan sprida energi, leda roliga aktiviteter, bygga bra relationer och tänka kreativt. Om du också gillar att vara en del av ett ständigt utvecklingsarbete tillsammans med härliga kollegor, är det här platsen för dig!
Välkommen till oss på Tybblelundsskolan! Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem som vill bli en del av vår skola. Som person trivs du med att arbeta i team med kollegor då arbetet sker i årskursvisa arbetslag i ett heldagsperspektiv där samarbete är viktigt. Vi tror att vi kan lära mycket av varandra och utvecklas tillsammans, därför jobbar vi för ett kollegialt lärande i samtliga arbetslag. Du har förmåga att enskilt ta ansvar för, och strukturera, dina arbetsuppgifter. Skolan har utvecklat rastverksamheten och skolgårdslärandet, vilket är mycket uppskattat av våra elever.
Del av din tjänst, ca 20%, kommer du ha ett riktat IT-ansvar mot verksamheten främst under skoldagen. Du har ansvar för att underhålla, uppdatera och sköta om teknisk IT och kommunikationsutrustning i verksamheten. Du har ansvar för inköp av datorer och Ipads. Du ger teknisk support till personal och elever vid behov samt kan hålla i fortbildning för personal kring pedagogiska verktyg. Du kommer att ingå i ett kommunalt nätverk för IT-närstödjare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisning i fritidshem och under skoldagen i klass
• enskilt och tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• tillsammans med arbetslaget och övriga kollegor planera och bedriva undervisningsutveckling för fritidsverksamheten utifrån läroplanens kap. 4
• arbeta för våra elevers trygghet, inflytande och delaktighet
• anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar
• ansvar för IT
Om arbetsplatsen
Tybblelundsskolan är en F-6 skola. I dagsläget har vi ca 500 elever och ca 70 personal. Skolan är nybyggd och vi flyttade in hösten 2018. Skolan ligger i närheten av Örebro universitet och är granne med Tybblelundshallen. Läs mer på skolans hemsida: https://www.orebro.se/tybblelundsskolan.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare i fritidshem är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö för eleverna. Du är duktig på att entusiasmera och har ett kreativt tänkande samt har inga problem att leda aktiviteter. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du har förmåga att enskilt ta ansvar för, och strukturera, dina arbetsuppgifter.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och övrig personal, samt att du skriftligt kan dokumentera det verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av att arbeta IT-stödjande
• tidigare erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem
• utbildning i Vägledande samspel (ICDP)
• erfarenhet av att arbeta med bildstödTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Sista ansökningsdag är 30 september.
Sista ansökningsdag är 30 september.
Välkommen med din ansökan!
