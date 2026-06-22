Lärare i fritidshem Boskataskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Luleå Visa alla förskollärarjobb i Luleå
2026-06-22
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Boskataskolan är en växande f-6 skola, till hösten är vi ca 300 elever och ett fritidshem med ca 175 elever, belägen på Björkskatan. På skolan råder gott lärandeklimat och hög andel behöriga lärare och lärare i fritidshem. Vår vision är att skolans klimat ska präglas av glädje och gemenskap. Vi bygger tillitsfulla relationer och ger eleverna förutsättningar för en lyckad skolgång där de vill och kan utvecklas - vi främjar en kultur där det är coolt att vara snäll och att plugga!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Hos oss råder god samarbetskultur, du möter positiva och glada kollegor som tillsammans utvecklar undervisningen och ser till alla elevers bästa. Vi tror på elevers vilja och förmåga att lära, vi arbetar med välbefinnande, uppmuntrar och stimulerar eleverna till att växa och utvecklas genom sitt skoluppdrag. Verksamheten är uppdelad i två avdelningar, elever i förskoleklass och åk 1 tillhör Solrosorna och på Klubben går de äldre eleverna från åk 2 och uppåt. Lokalerna är väl tilltagna och ändamålsenliga för verksamheten.
Vår fritidsverksamhet erbjuder en miljö som främjar trygghet, trivsel, utvecklar social medvetenhet och inspirerar till lärande. Vi främjar kollegial samverkan, i arbetslaget planerar ni och följer upp verksamheten både på grupp- och individnivå. Hos oss finns goda förutsättningar för samplanering och att vara delaktig i hela skolans uppdrag och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation med behörighet för fritidshem eller motsvarande pedagogiska utbildning.
Du är en tydlig och positiv ledare som har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du utgår från styrdokumenten och läroplanens värdegrund genomsyrar ditt förhållningssätt. Du skapar lärandeklimat där elever ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan kompensera för utbildningskrav. Om du har ovanstående kompetens men saknar behörighet är du ändå välkommen med din ansökan.
Tillträde: 2025-08-12 eller enligt överenskommelse.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig organisation
Sveriges Lärare 0920 45 30 00 Jobbnummer
9973191