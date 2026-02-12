Lärare i fritidshem
2026-02-12
Lärare i fritidshem
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem alternativt utbildad fritidspedagog till vår verksamhet. Hos oss får du vara en viktig del i att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande fritid för elever i åldern 6-12 år.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen. Under skoldagen samverkar du med lärare och bidrar till elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Vi värdesätter ett relationellt och lågaffektivt förhållningssätt samt ett tydligt ledarskap i barngrupp.
Vi erbjuder
Ett engagerat arbetslag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kompetensutveckling
En arbetsplats där relationer och arbetsglädje står i centrum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jennysvanlind@persbergsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FRITIDS". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Persbergs Skolas Föräldrafören
Brusgårdsvägen 24 (visa karta
)
682 40 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Persberg Skola Kontakt
Jenny Svanlind jennysvanlind@persbergsfriskola.se 0703078105 Jobbnummer
9739353