Lärare i fritidshem

Persbergs Skolas Föräldrafören / Pedagogjobb / Filipstad
2026-02-12


Lärare i fritidshem
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem alternativt utbildad fritidspedagog till vår verksamhet. Hos oss får du vara en viktig del i att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande fritid för elever i åldern 6-12 år.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen. Under skoldagen samverkar du med lärare och bidrar till elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Vi värdesätter ett relationellt och lågaffektivt förhållningssätt samt ett tydligt ledarskap i barngrupp.
Vi erbjuder
Ett engagerat arbetslag

Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten

Kompetensutveckling

En arbetsplats där relationer och arbetsglädje står i centrum

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jennysvanlind@persbergsfriskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FRITIDS".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Persbergs Skolas Föräldrafören
Brusgårdsvägen 24 (visa karta)
682 40  FILIPSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Persberg Skola

Kontakt
Jenny Svanlind
jennysvanlind@persbergsfriskola.se
0703078105

Jobbnummer
9739353

