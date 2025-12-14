Lärare i fritidshem
Pilträdsskolan är en friskola med ca 290 elever som betonar kunskap, trygghet och elevens unika värde. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår F-9 samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås och skolan finns på Vallby.
Vi önskar att du har lärarlegitimation inom fritidshem. Du har stort engagemang, glädje och vilja att ge barn en aktiv, meningsfull och utvecklande fritid. Du är ansvarstagande, självständig, tar egna initiativ och har god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifterna består av att planera, utveckla, utföra och utvärdera fritidsverksamheten och att arbeta med rastaktiviteter för åk F-6. Du behöver tycka om att vara utomhus året om. Du arbetar även tillsammans med övriga lärare med att undervisa och anpassa så att alla elever når så långt som möjligt utifrån läroplanens mål.
Vi ser att personlig utveckling liksom ständig verksamhetsutveckling är en naturlig del av Pilträdsskolan. Därför bör du som person vara intresserad av att utveckla dig själv så väl som eleverna och verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobb@piltradsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sion
724 80 VÄSTERÅS Arbetsplats
Stiftelsen Källan Kontakt
Rektor
Sofia Nordin jobb@piltradsskolan.se 073-982 29 02 Jobbnummer
