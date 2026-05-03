Lärare i Fritidshem - Brännkärrsskolan
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Pedagogjobb / Knivsta Visa alla pedagogjobb i Knivsta
2026-05-03
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Utbildningskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Brännkärrsskolan är en F-5 skola med ca 312 elever och 42 pedagogisk personal.
Skolan har ljusa och anpassade lokaler för lärande. Eleverna har tillgång till en stor och varierad skolgård med direktnärhet till naturen. Vi har tillagningskök och våra kockar erbjuder smakrik och varierad lunch som uppskattas av elever och vuxna.
Skolans läge har god bussförbindelse från Knivsta och Uppsala.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-03Arbetsuppgifter
Som Lärare i Fritidshem på Brännkärrsskolan har du en viktig roll i elevernas hela skoldag. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen.
Tillsammans med dina kollegor utformar du en pedagogisk verksamhet som stimulerar elevernas utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att skapa en trygg, meningsfull och lärorik vistelse för eleverna där både kunskapsutveckling och social utveckling står i fokus. Genom varierade arbetssätt och aktiviteter tar du tillvara elevernas intressen och behov, och skapar en miljö där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Vi värnar om ett kollegialt arbetssätt i hela skolan där fokus är att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas och känna sig sedda i skolan och fritidshemmet utifrån sina förutsättningar. Därför stöttar du även elevernas lärande och kunskapsutveckling under såväl skola- som fritids.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Lärare i fritidshem/fritidspedagog och har några års erfarenhet att arbeta i skolan med barn i åldern 6-9 år. Att arbeta hos oss på Brännkärrsskolan kräver delaktighet, ett stort engagemang, tydlighet och intresse, god samarbetsförmåga och bra ledaregenskaper. För oss är det viktigt att fritidshemmet håller hög kvalitet!
Vi förväntar oss att du är en person som vill och vågar ta egna initiativ. Du har vilja och ambition att ständigt utveckla verksamheten mot en inkluderande lärmiljö som fångar elevernas behov, intresse och nyfikenhet. Du är kreativ, engagerad, tydlig och har en god framförhållning i din planering i ditt arbete med eleverna. Du känner dig trygg i skolans styrdokument. Du har lätt för att kommunicera med elever, föräldrar och kollegor.
Har du kompletterande pedagogisk utbildning och behörighet att undervisa i musik ser vi det som meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och erfarenhet.
Är du den vi söker, tveka inte att söka tjänsten!Vi väntar med spänning på din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges lärare
Carola Leijthoff carola.leijthoff@knivsta.se Jobbnummer
9887720